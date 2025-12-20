باشگاه خبرنگاران جوان - همچنین پیرو هشدار سطح زرد و با توجه به ماندگاری توده هوای سرد در منطقه تا اواسط هفته پدیده یخبندان و مه به ویژه در دامنهها و ارتفاعات پیشبینی میشود.
برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، در پنج روز آینده آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیشبینی شده است.
طبق پیشبینیهای هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت از بازه زمانی ۲۹ آذرماه تا سوم دی ماه، صاف تا کمی ابری، همراه با وزش باد ملایم و گاهی افزایش باد پیشبینی شده است که البت از یکشنبه غبار محلی و آلودگی هوا به این وضعیت افزوده میشود.
کاهش محسوس دمای تهران
همچنین بیشینه دمای پایتخت از روز شنبه تا چهارشنبه به طور میانگین بین هشت تا ۶ درجه سانتیگراد تغییر میکند، در این بازه زمانی هوا ۲ درجه سانتیگراد سرد میشود. کمینه دما در این کلانشهر نیز در این بازه زمانی به طور میانگین بین عدد یک تا صفر درجه سانتیگراد متغیر است که در این موضوع نیز کاهش محسوس دما احساس میشود.
طبق پیشبینیها هواشناسی استان تهران، البته کمینه دمای هوای فیروزکوه و آبعلی در این بازه زمانی حتی به منفی پنج و ۶ درجه تا پایان هفته جاری میرسد.