باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه شب یلدا، هندوانه شب یلدا (چله قارپوزی) در میوه فروشی‌های شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی خودنمایی می‌کند. شهروندان اهری علاوه بر شیرینی، آجیل و میوه، هندوانه شب یلدا را نیز از میوه فروشی‌ها تهیه می‌کنند و با خود می‌برند تا شب یلدای دلنشین و شیرینی داشته باشند. شهرداری اهر نیز با نصب المان آدم برفی، میوه‌ها و هندوانه شب یلدا در پیاده راه طالقانی و میادین سطح شهر فرا رسیدن شب یلدا را تبریک می‌گوید.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

