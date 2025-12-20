شهروندخبرنگار ما در آستانه شب یلدا فیلمی از خودنمایی هندوانه در میوه فروشی‌های شهرستان اهر را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه شب یلدا، هندوانه شب یلدا (چله قارپوزی) در میوه فروشی‌های شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی خودنمایی می‌کند. شهروندان اهری علاوه بر شیرینی، آجیل و میوه، هندوانه شب یلدا را نیز از میوه فروشی‌ها تهیه می‌کنند و با خود می‌برند تا شب یلدای دلنشین و شیرینی داشته باشند. شهرداری اهر نیز با نصب المان آدم برفی، میوه‌ها و هندوانه شب یلدا در پیاده راه طالقانی و میادین سطح شهر فرا رسیدن شب یلدا را تبریک می‌گوید.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: شب یلدا ، سوژه خبری ، بلندترین شب سال
خبرهای مرتبط
شب‌نشینی یلدا با بسته مکالمه نامحدود و اینترنت همراه اول
شهروندخبرنگار اصفهان؛
برداشت نارنج از درخت خانگی به روایت فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
شعرخوانی دانش آموز نیشابوری ویژه یلدای فاطمی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دانش آموزان پایه یازدهم در انتظار مثبت شدن دائمی معدل در کنکور
صدای دلنشین قرآن کریم در روستای توآباد پیچید + عکس
نمای بارانی آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) از لنز دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
مراسم جشن یلدای خود را با ما به نمایش بگذارید
قطعی مداوم برق دانش آموزان دره کایدستا کول سیرا را به دردسر انداخت + فیلم
بارندگی‌های اخیر سد‌های خنج را سیراب کرد + فیلم
گوشه‌هایی از حرکت نمایشی ورزشکاران هنر‌های رزمی بابلی به مناسبت شب یلدا
نمای زمستانی روستای آغچه با بارش برف + فیلم
فیلمی از خودنمایی هنداونه شب یلدا در میوه فروشی‌های شهرستان اهر
آخرین اخبار
فیلمی از خودنمایی هنداونه شب یلدا در میوه فروشی‌های شهرستان اهر
نمای زمستانی روستای آغچه با بارش برف + فیلم
گوشه‌هایی از حرکت نمایشی ورزشکاران هنر‌های رزمی بابلی به مناسبت شب یلدا
بارندگی‌های اخیر سد‌های خنج را سیراب کرد + فیلم
دانش آموزان پایه یازدهم در انتظار مثبت شدن دائمی معدل در کنکور
صدای دلنشین قرآن کریم در روستای توآباد پیچید + عکس
مراسم جشن یلدای خود را با ما به نمایش بگذارید
قطعی مداوم برق دانش آموزان دره کایدستا کول سیرا را به دردسر انداخت + فیلم
نمای بارانی آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) از لنز دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
مادران باردار در انتظار دریافت کارت امید به نوزادان متولد سال ۱۴۰۴