رقابت‌های هفته شانزدهم لیگ آزادگان در شرایطی پیگیری شد که طی آن شهرداری نوشهر با برتری مقابل نیروی زمینی به صورت موقت از جمع سه‌تیم پایانی جدول خود را جدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین روز از هفته شانزدهم لیگ آزادگان با برگزاری سه‌دیدار پیگیری شد که طی در این دیدار‌ها تنها یک بازی با بُرد همراه بود و ۲ دیدار دیگر با نتیجه تساوی به پایان رسید.

در اولین بازی بعثت کرمانشاه و پالایش نفت بندرعباس به تساوی یک بر یک رضایت دادند، در این بازی علی دلیر (۱۶) برای نماینده کرمانشاه و پیمان رنجبری (۵۹) برای پالایش نفت بندرعباس گلزنی کردند.

در دیگر بازی مس کرمان و صنعت نفت آبادان نیز به یک امتیاز این دیدار بسنده کردند. رضا آقابابایی (۲۲) برای مس و خشایار زبرجد (۷۰) برای آبادان موفق به گلزنی شدند تا هر دو تیم با یک امتیاز این هفته را به پایان ببرند.

در سومین دیدار نیروی زمینی با گل امیرحسین بهادر (۲۲) مغلوب شهرداری نوشهر شد تا این تیم هفته شانزدهم لیگ آزادگان را با شکست به پایان ببرد.

با این نتایج و در جدول، نساجی مازندران با ۳۵ امتیاز در صدر است و صنعت نفت آبادان و مس شهربابک نیز با ۲۸ و ۲۶ امتیاز در رده‌های دوم و سوم جای دارند. در انتهای جدول نیز تیم‌های شهرداری نوشهر و شناورسازی قشم با ۱۱، مس سونگون با ۹ و داماش با ۴ امتیاز در رده‌های پانزده تا هجدهم قرار دارند.

منبع: فدراسیون فوتبال

