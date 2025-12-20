وزیر خارجه مصر اعلام کرد که استقرار نیروی حافظ صلح با نقش نظارتی در نوار غزه در دستور کار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر در مصاحبهای با روزنامه الشرق الاوسط گفت که قاهره در تماس مداوم با واشنگتن است تا ترتیبات برای مرحله دوم آتشبس غزه را پیش ببرد.
عبدالعاطی گفت که مصر از استقرار نیروی حافظ صلح در نوار غزه حمایت میکند، «نه نیرویی برای تحمیل صلح» و توضیح داد که نقش این نیروهای خارجی به نظارت بر رعایت آتشبس و کمک به رفت و آمد در گذرگاههای غزه محدود خواهد شد.
وی تاکید کرد: «اجرای قانون مسئولیت ذاتی پلیس فلسطین است که باید در داخل نوار غزه مستقر شود.»
وزیر خارجه مصر همچنین خواستار پیشرفت در تشکیل کمیته تکنوکرات و غیرجناحی برای نظارت بر اداره غزه شد. او گفت مصر پیش از این فهرستی از ۱۵ نامزد را ارائه کرده که مورد استقبال گسترده گروههای فلسطینی قرار گرفته است.
در مورد مسئله خلع سلاح رزمندگان حماس، عبدالعاطی گفت که طرح آتشبس شامل خلع سلاح کامل نیست و به تحویل دادن برخی تسلیحات محدود میشود. او خاطرنشان کرد: «این مسائل بین گروههای فلسطینی مورد بحث و توافق قرار خواهد گرفت. من معتقدم که در چارچوب این تفاهم، امکان دستیابی به فرمولی وجود دارد که شامل تحویل تدریجی سلاحها باشد.»
مرحله اول آتشبس غزه که از ۱۸ مهرماه آغاز شده، شامل تبادل اسرا و عقبنشینی جزئی ارتش صهیونیستی از نوار غزه بود. مرحله دوم این توافق که آمریکا مدعی است قصد دارد آن را به زودی آغاز کند، شامل استقرار نیروهای خارجی در غزه، تشکیل «هیئت صلح» خارجی و تشکیل یک کمیته تکنوکرات فلسطینی برای اداره غزه است.
منبع: روزنامه الاهرام مصر