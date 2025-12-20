ملوان با برتری ۳ - ۰ مقابل مس شهربابک راهی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال تیم فوتبال ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه خانگی اش سیروس قایقران به مصاف مس شهربابک رفت که در لیگ دسته یک از مدعیان صعود به لیگ برتر به شمار میرود.
در دقیقه ۴۰ غلامرضا ثابت ایمانی با ضربه سر زیبا موفق شد قفل دروازه مس شهر بابک را باز کند.
ملوان با تک گل ثابت ایمانی در نیمه اول راهی رختکن شد.
در نیمه دوم عطش ملوانیها برای زدن گل کم نشد و در دقیقه ۵۸ علیرضا رمضانی با فرار پشت مدافعان مسیها در موقعیتی تک به تک دروازه را باز کرد تا ملوان اختلاف را به ۲ گل برساند.
در دقیقه ۷۹ علیرضا رمضانی بازهم موفق شد دروازه مسیها را باز کند تا در این دیدار دبل کرده باشد.
در پایان ملوان با نتیجه ۳ - ۰ به برتری رسید و راهی دور بعدی شد.