هر دو مسیر تونل توحید امشب از ساعت ۲۴ مسدود می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید، هر دو باند این تونل امشب از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

منبع: شهرداری تهران

برچسب ها: تونل توحید ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح؛
هر دو مسیر تونل نیایش و باند جنوبی تونل رسالت امشب مسدود است
ترافیک پر حجم در بزرگراه‌های تهران همزمان با بارش باران
ابلاغ الزامات پدافند غیرعامل تونل‌های ترافیکی و زیرگذر‌های پیاده مهم پایتخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«عقیل کشاورز» مأمور موساد و ارتش رژیم صهیونیستی اعدام شد
اصلاح قانون مهریه درخصوص حبس و استفاده از پابند است/ مطلبی درباره تنصیف اموال وجود ندارد
زمین‌گیر شدن سرکرده اوباش محله پیروزی + فیلم
استخدام مجرمان سابقه دار برای آموزش سرقت
آخرین وضعیت ترافیکی، جوی و محور‌های مسدود کشور اعلام شد
سرقت به بهانه کمک‌رسانی؛ زنان سارق دستگیر شدند
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی دی ماه
افزایش ۵۰ درصدی تصادفات فوتی موتورسیکلت سواران در پایتخت
دستگیری ۱۳۳۶ سارق و ۸۲ مالخر طی ۳ روز توسط پلیس
هشدار سازمان بازرسی به سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
آخرین اخبار
تونل توحید امشب مسدود می‌شود
توصیه‌های ترافیکی پلیس راهور تهران ویژه شب یلدا
بازگشت آلودگی هوا به تهران از یکشنبه؛ هوای سرد ماندگار است
هشدار پلیس فتا درباره لینک‌های «به‌روزرسانی همراه‌بانک» در شبکه‌های اجتماعی
ورود ماهیانه تا سه رام قطاربه ناوگان مترو از فروردین ۱۴۰۵/ پوشش ۱۳ منطقه شهری با خط ۸ مترو
دستگیری ۱۳۳۶ سارق و ۸۲ مالخر طی ۳ روز توسط پلیس
سرقت به بهانه کمک‌رسانی؛ زنان سارق دستگیر شدند
اصلاح قانون مهریه درخصوص حبس و استفاده از پابند است/ مطلبی درباره تنصیف اموال وجود ندارد
زمین‌گیر شدن سرکرده اوباش محله پیروزی + فیلم
مخالفت برخی دستگاه‌ها و نهاد‌ها با احداث آرامستان جدید در پایتخت
نصب ۳۲ یونیت پله برقی در پل‌های عابر پیاده تهران/ نوسازی ۷۲ یونیت نیز در دست اجراست
انسداد موقت محور چالوس به دلیل عملیات راهداری
ارائه خدمات امدادی به بیش از ۲۹ هزار نفر گرفتار در سیلاب
افزایش ۵۰ درصدی تصادفات فوتی موتورسیکلت سواران در پایتخت
۷ میلیون موتورسیکلت عامل مهم تشدید ترافیک پایتخت
هشدار سازمان بازرسی به سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی دی ماه
استخدام مجرمان سابقه دار برای آموزش سرقت
تردد در اکثر معابر و بزرگراه‌های پایتخت سنگین است
ثبت کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی از اول دی‌ماه آغاز می‌شود
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
توصیه به همراه داشتن لباس گرم برای زائران عمره در مدینه منوره
آخرین وضعیت ترافیکی، جوی و محور‌های مسدود کشور اعلام شد
«عقیل کشاورز» مأمور موساد و ارتش رژیم صهیونیستی اعدام شد
افزایش شمار جانباختگان در سیلاب جنوب کشور به ۷ نفر
آغاز پرداخت حقوق آذر ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی