ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین میگوید هیچ انتخاباتی در اوکراین نمیتواند در مناطق تحت اشغال روسیه برگزار شود و افزود که روند رأیگیری فقط در صورت تضمین امنیت میتواند انجام شود.
او افزود که وزیر امور خارجه اوکراین اقدامات اولیه را برای امکانپذیر کردن برگزاری انتخابات آغاز کرده است.
زلنسکی همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود به مذاکرات در میامی اشاره کرد و گفت که آمریکا پیشنهاد داده مقامات اوکراینی نیز در این گفتگوها حضور داشته باشند و با طرف روسی صحبت کنند.
اظهارات رئیس جمهور اوکراین در حالی مطرح میشود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز گذشته پیشنهاد داد که در صورت برگزاری انتخابات در اوکراین، مسکو میتواند حملات خود را در مدت رایگیری به حالت تعلیق درآورد.
پوتین خاطرنشان کرد که مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین سالهاست که علیرغم حملات نظامی اوکراین، انتخابات منطقهای و محلی برگزار کردهاند، به این معنی که هیچ دلیلی وجود ندارد که کییف نتواند انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور برگزار کند.
دوره ریاست جمهوری ولودیمیر زلنسکی در سال ۲۰۲۴ میلادی به پایان رسیده است و او میگوید به دلیل وقوع حملات، نمیتواند انتخابات ریاست جمهوری جدیدی برگزار کند. مشروعیت او تا کنون بارها توسط مقامات روسیه زیر سوال رفته است. همچنین، ترامپ نیز اخیرا از عدم برگزاری انتخابات در اوکراین انتقاد کرده است.
زلنسکی اواسط آذرماه و تحت فشار واشنگتن، ادعا کرد که در صورت ارائه تضمینهای امنیتی به کییف توسط آمریکا و اروپا، آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین خواهد بود. با این حال، این رایگیری تا کنون برگزار نشده است.
