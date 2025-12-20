باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما انصاری راد_ بهروز کرمی اظهار داشت: این پویش با محوریت تهیه و توزیع بستههای کمک معیشتی یلدایی، به یاری خانوادههای نیازمند و مددجویان کمیته امداد میشتابد.
وی افزود: در شرایط کنونی، برخی از خانوادههای تحت حمایت ممکن است امکان تأمین مایحتاج شب یلدا را نداشته باشند و این پویش فرصتی مغتنم است تا با همت خیران، نیکوکاران و عموم مردم نیکاندیش استان، بخشی از دغدغههای معیشتی آنان کاهش یابد.
سرپرست کمیته امداد شهرستان مارگون تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، تأمین بستههای یلدایی برای خانوادههایی است که در شرایط دشوارتری قرار دارند و توزیع این کمکها با محوریت مراکز نیکوکاری و شبکههای مردمی انجام خواهد شد.
کرمی از عموم مردم نیکوکار شهرستان دعوت کرد تا با مشارکت در این اقدام خداپسندانه، بهسهم خود در گرمتر کردن شب یلدا برای همنوعان نیازمند سهیم شوند.
شیوههای مشارکت در پویش یلدای مهربانی:
علاقهمندان برای کمک به این پویش میتوانند از طرق زیر اقدام کنند:
· کد دستوری: #۰۷۴۱۰۸۸۷۷
· درگاه الکترونیک: سامانه https://sama.emdad.ir/Sama
· شماره کارت مجازی: ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۰-۲۶۵۰۱
کمکهای مردمی از این طریق بهصورت سریع، امن و شفاف در اختیار خانوادههای نیازمند قرار خواهد گرفت.