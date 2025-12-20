با حکم رئیس قوه قضائیه و به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، رئیس جدید دادگستری شهرستان لنده منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما انصاری راد_ محسن دانشی نسب، قاضی خوشنام و با تجربه استان، با حکم رئیس قوه قضائیه و به پیشنهاد رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، به سمت ریاست دادگستری شهرستان لنده منصوب شد.

این قاضی توانمند که سال‌ها سابقه خدمت در سمت‌های مختلف قضایی را در کارنامه دارد، پیش از این مسئولیت‌هایی چون دادیار دادسرای شهرستان کهگیلویه، دادرس دادگاه عمومی حقوقی کهگیلویه، دادرس و رئیس شعبه دادگاه کیفری دو یاسوج و مستشار دادگاه کیفری یک استان را عهده‌دار بوده است.

وی همچنین به دلیل رسیدگی به پرونده‌های ویژه در استان و تعهد و توانمندی در امور قضایی، همواره مورد احترام جامعه قضایی قرار داشته است.

دانشی نسب در این سمت جدید، جایگزین رستم نژاد خواهد شد و مراسم تودیع و معارفه به زودی برگزار می‌شود.