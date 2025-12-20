در روزهای گذشته خبری در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم یک پزشک در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز منتشر شد که در پی این درگیری، رئیس این بیمارستان توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ امیرکمال حردانی رئیس بیمارستان کودکان ابوذر اهواز در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع ضرب و شتم پزشک این بیمارستان اظهار کرد: در هفته گذشته (شامگاه 25 آذر) یک کودک بدحال به بیمارستان مراجعه کرد که در زمان انجام فرآیند انتقال این کودک به بخش، پدر کودک با اینترن درگیر شد.

وی افزود: درگیری در حدی نبود که این پزشک آسیب زیادی ببیند و مشکلی پیش نیامد اما موضوع درگیری در بیمارستان‌ها نباید اتفاق بیفتد.

رئیس بیمارستان کودکان ابوذر اهواز گفت: البته وقوع این اتفاقات در بیمارستان‌ها طبیعی است و درگیری رخ می‌دهد که سریعاً در این زمینه ورود شد.

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هم در بیانیه‌ای در خصوص ضرب و شتم پزشک بیمارستان ابوذر توسط همراهان بیمار، توضیحی در این باره ارائه کرد.

بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در روز شنبه 29 آذر، در این بیانه آمده است:

در پی انتشار برخی مطالب و ابراز نگرانی‌هایی در فضای مجازی درباره موضوع امنیت محیط‌های آموزشی و درمانی، با احترام به اساتید، دانشجویان و کادر درمان، به‌منظور شفاف‌سازی، تنویر افکار عمومی و اطمینان‌بخشی به جامعه دانشگاهی و مردم شریف، توضیحات زیر را اعلام می‌دارد:

در طول سال گذشته، تمامی پرونده‌های مرتبط با هرگونه تعرض و تعدی نسبت به کادر درمان در مراکز آموزشی ـ درمانی تحت پوشش دانشگاه، با قید فوریت و خارج از نوبت، از سوی مدیریت امور حقوقی دانشگاه در مراجع قضایی صالح مطرح شده و با حداکثر جدیت پیگیری شده و می‌شود. در این مسیر، دانشگاه صیانت از شأن و امنیت کادر درمان را خط قرمز خود می‌داند.

در همین راستا، برای نخستین بار، موضوع لزوم تأمین امنیت کادر درمان و برخورد قاطع با هرگونه خشونت علیه آنان، با حضور و پیگیری مستقیم ریاست محترم دانشگاه در شورای تأمین استان خوزستان مطرح شده است؛ اقدامی که بیانگر عزم جدی مدیریت دانشگاه برای دفاع از حقوق قانونی و شرعی اعضای خانواده بزرگ علوم پزشکی در سطوح عالی است.

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تأکید می‌کند که از حقوق تمامی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان درمانی به‌صورت قاطع حمایت می‌کند و در چارچوب قانون، از هیچ اقدامی برای احقاق حق، پیگیری قضایی و فراهم‌سازی محیطی امن و آرام در مراکز آموزشی و درمانی دریغ نخواهد کرد و هرگونه اقدام علیه کادر درمان را به شدت محکوم می‌نماید.

لازم به ذکر است تمامی اقدامات لازم برای پیگیری قضایی حادثه بیمارستان ابوذر در حال انجام است و نتایج از سوی روابط عمومی دانشگاه به سمع و نظر مخاطبان خواهد رسید.

منبع ایرنا