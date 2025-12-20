گل گهر در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی در ضربات پنالتی از سد مس رفسنجان گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال تیم فوتبال مس رفسنجان در ورزشگاه خانگی اش شهدای مس به مصاف هم استانی خود گل گهر سیرجان رفت.

این دیدار درحالی برگزار شد که طبق اعلام فدراسیون فوتبال تمام تجهیزات مربوط به VAR بدون هیچ‌گونه نقص فنی در ورزشگاه مستقر بودند، اما عدم هماهنگی میزبان با صدا و سیمای استان باعث شد امکان استفاده از دوربین‌های مرتبط با VAR در جریان مسابقه فراهم نشود و این فناوری مورد استفاده قرار نگیرد.

این بازی در نیمه اول و دوم با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در وقت‌های اضافه نیز شاگردان جباری و تارتار موفق به زدن گل نشدند تا به ضربات پنالتی کشیده شود.

در ضربات گل گهری‌ها بهتر ظاهر شدند و با نتیجه  ۴- ۱ به برتری رسیدند و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.

