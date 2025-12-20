حملات به مدارس و کنیسه‌ها در ۷ کشور غربی دو برابر شده و ۴۰ درصد صهیونیست‌ها دیگر جرئت ندارند با خیالی آسوده به خارج از اراضی اشغالی سفر کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جنایات نتانیاهو در غزه باعث شده تا حملات به اجتماعات صهیونیستی و حتی یهودی در سراسر جهان زیاد شود.  

یهودیان هزینه اقدامات نتانیاهو را پرداخت میکنند؛ آن هم به قیمت جان و مال‌شان. جنایات نتانیاهو در غزه باعث شده تا حملات به اجتماعات صهیونیستی و حتی یهودی در سراسر جهان زیاد شود.

مثلاً کارگروهی با نام «ضد افترا» چند ماه پیش گزارش داد که حملات به مدارس یهودی، کنیسه‌ها، کسب‌وکارها و افراد یهودی به طور چشمگیر در هفت کشور آلمان، فرانسه، بریتانیا، آمریکا، کانادا، استرالیا و آرژانتین زیاد شده؛

در برخی موارد، حتی بیش از دو برابر نسبت به سال ۲۰۲۳ که جنایات صهیونیست‌ها در غزه آغاز شد. همین حملات و فضای ضد صهیونیستی که دنیا را دربرگرفته، باعث شده تا صهیونیست‌ها و یهودیان احساس ناامنی کنند.

اخیراً موسسه‌ای خصوصی به اسم «لازار» یک نظرسنجی انجام داده که طبق آن، ۴۰ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند نسبت به امنیت شخصی خود در خارج از اراضی اشغالی احساس نگرانی دارند.

بر اساس این نظر سنجی، ۱۴ درصد از شرکت‌کنندگان نیز از نگرانی شدید سخن گفته‌اند و در مقابل، فقط ۳۹ درصد اعلام کرده‌اند که هیچ نگرانی ندارند و ۷ درصد از آنها هم نظر مشخصی نداشتند.

این از خارج از اراضی اشغالی! اما صهیونیست‌ها در داخل اراضی اشغالی هم حس ناامنی دارند. مثلاً «مرکز مطالعات امنیت داخلی اسرائیل» در ماه نوامبر ۲۰۲۵، یک نظرسنجی انجام داد که نتایج جالبی داشت.

اینکه تنها ۲۹ درصد از صهیونیست‌ها وضعیت امنیتی کنونی را «خوب» یا «خیلی خوب» ارزیابی میکنند؛ یا اینکه ۲۷ درصد وضعیت امنیت را «ضعیف» یا «خیلی ضعیف» و ۴۴ درصد هم وضعیت را «متوسط» می‌دانند.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، دین یهود ، صهیونیسم جهانی
خبرهای مرتبط
از دل ویرانی تا پرده نقره‌ای؛ چگونه سینما بایکوت اسرائیل را رقم زد
دروغ بزرگ نتانیاهو؛ چرا «تل‌آویو» دو برابر خطرناک‌تر از «سیدنی» است؟
چوب حراج به ستون فقرات تجارت اسرائیل؛ «زیم» قربانی جنگ شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
-
ناشناس
۰۹:۴۴ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
ایران تنها کشوری است که یهودیانش راتکریم میکند وعلیرغم تعدادی که به حدنصاب نمیرسد نماینده درمجلس دارند.امیدوارم خودشان قدرش رابدانند ودرخدمت کشورباشند وعلیه صهیونیستهای جنایتکارجنگی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قبلا تمام سایت ها و رسانه ها در دستان شیطانی صهیونیستی در تمام کشور ها بوده و هست
ولی تیک تاک در دستان چینی ها بود و کمتر سانسور میکردند
مردم دنیا واقعیت نسل کشی و جنایت جنگی صهیونیست در حق مردم مظلوم و ستم دیده فلیسطین پی بردند
ولی حالا تیک تاک هم یک صهیونیستی امریکایی خرید
حالا دوباره صددرصد تمام رسانه و سایت ها در دستان ناپاک و خبیث خودشان است..
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
همه ی یهودیان باید بمیرن
۱
۰
پاسخ دادن
France
ناشناس
۰۷:۴۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
تازمانی که اصلاح طلبهای غربگدا درراس حکومت باشند اوضاع ازاین بدترهم خواهدشد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
این صهیونیست های نفرین شده دوران تک تازی شون رو به پایانه و بدون تردید وعده الهی در مورد آن ظالمان ان شاالله بزودی محقق خواهد شد و آزادگان عالم در سرتاسر جهان روزگار را بر این جنایتکاران ظالم تیره و تار خواهند نمود و آن روز خیلی دیر نیست .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
این صهیونیست ها اصلی که همین مسیحی‌ها آمریکا هستن یهودیان ها را قربانی امیال خودشون گرده متاسفانه تاوانش را یهودیان میدن تمام تروها در کشورهای غربی هم توسط آمریکا و اسرائیل انجام میشه
۳
۴
پاسخ دادن
بلاگرها را در این یک شب تعطیل کنید
یلدایی که تمام نشدنی به نظر می‌آمد
جنگجویان سایبری علیه اشغالگران/ معرفی گروه‌های هکری که رژیم اشغالگر را سردرگم کرده‌اند
چرا هندوانه و انار نماد شب یلدا شدند؟
راز عقب‌نشینی روس‌ها از سواحل خزر در ابتدای قاجار
سیاره‌ای که شبیه لیمو شد
۷ حقیقت تاریک روان‌شناسی که انسان‌ها در برابرشان مقاومت نمی‌کنند
حمایت مالی از والدین؛ پیمانی نانوشته که منبع خیر و برکت است
کدام خودروها بیشتر دزدیده می‌شوند؟
آخرین اخبار
کدام خودروها بیشتر دزدیده می‌شوند؟
حمایت مالی از والدین؛ پیمانی نانوشته که منبع خیر و برکت است
چرا هندوانه و انار نماد شب یلدا شدند؟
راز عقب‌نشینی روس‌ها از سواحل خزر در ابتدای قاجار
۷ حقیقت تاریک روان‌شناسی که انسان‌ها در برابرشان مقاومت نمی‌کنند
سیاره‌ای که شبیه لیمو شد
بلاگرها را در این یک شب تعطیل کنید
جنگجویان سایبری علیه اشغالگران/ معرفی گروه‌های هکری که رژیم اشغالگر را سردرگم کرده‌اند
یلدایی که تمام نشدنی به نظر می‌آمد
بیماریِ «بی‌صدا» که کبدتان را می‌خورد؛ علائمی که باید جدی بگیرید
پیش‌بینی حاج قاسم درست بود: داعش آگاهانه برای اسرائیل می‌جنگد
خوابِ ۱۵ درصد موشک‌ها زیر خاک؛ غزه روی انبار باروت نشسته است!
یخچالی که بدون برق کار می‌کرد؛ شاهکار مهندسی در زیرِ زمین‌های گرگان
این دارو در خانه همه مردم ایران وجود دارد/ قاتلِ خاموش یا داروی معجزه‌گر؟
۷ خوراکی قدرتمند که سرطان را دور می‌کند
هیچ‌جا امن نیست؛ تاوان سنگین یهودیان برای جنایات «نتانیاهو»
یک سوم کاربران از هوش مصنوعی برای حمایت عاطفی استفاده می‌کنند
پورنوگرافی در حال مسموم کردن فرهنگ‌هاست
خوانشی دوباره از زیست ادبی رضا امیرخانی