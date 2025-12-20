باشگاه خبرنگاران جوان - جنایات نتانیاهو در غزه باعث شده تا حملات به اجتماعات صهیونیستی و حتی یهودی در سراسر جهان زیاد شود.
یهودیان هزینه اقدامات نتانیاهو را پرداخت میکنند؛ آن هم به قیمت جان و مالشان. جنایات نتانیاهو در غزه باعث شده تا حملات به اجتماعات صهیونیستی و حتی یهودی در سراسر جهان زیاد شود.
مثلاً کارگروهی با نام «ضد افترا» چند ماه پیش گزارش داد که حملات به مدارس یهودی، کنیسهها، کسبوکارها و افراد یهودی به طور چشمگیر در هفت کشور آلمان، فرانسه، بریتانیا، آمریکا، کانادا، استرالیا و آرژانتین زیاد شده؛
در برخی موارد، حتی بیش از دو برابر نسبت به سال ۲۰۲۳ که جنایات صهیونیستها در غزه آغاز شد. همین حملات و فضای ضد صهیونیستی که دنیا را دربرگرفته، باعث شده تا صهیونیستها و یهودیان احساس ناامنی کنند.
اخیراً موسسهای خصوصی به اسم «لازار» یک نظرسنجی انجام داده که طبق آن، ۴۰ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند نسبت به امنیت شخصی خود در خارج از اراضی اشغالی احساس نگرانی دارند.
بر اساس این نظر سنجی، ۱۴ درصد از شرکتکنندگان نیز از نگرانی شدید سخن گفتهاند و در مقابل، فقط ۳۹ درصد اعلام کردهاند که هیچ نگرانی ندارند و ۷ درصد از آنها هم نظر مشخصی نداشتند.
این از خارج از اراضی اشغالی! اما صهیونیستها در داخل اراضی اشغالی هم حس ناامنی دارند. مثلاً «مرکز مطالعات امنیت داخلی اسرائیل» در ماه نوامبر ۲۰۲۵، یک نظرسنجی انجام داد که نتایج جالبی داشت.
اینکه تنها ۲۹ درصد از صهیونیستها وضعیت امنیتی کنونی را «خوب» یا «خیلی خوب» ارزیابی میکنند؛ یا اینکه ۲۷ درصد وضعیت امنیت را «ضعیف» یا «خیلی ضعیف» و ۴۴ درصد هم وضعیت را «متوسط» میدانند.
منبع: همشهری آنلاین