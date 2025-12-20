در مطالعات آزمایشگاهی نشان داده شده است که مواد معدنی، ویتامین‌ها و مواد شیمیایی گیاهی طبیعی به نام فیتوشیمیایی‌ها، دارای خواص ضد سرطانی قوی هستند. این خواص شامل توانایی کاهش التهاب، مبارزه با رادیکال‌های آزاد مضر و پشتیبانی از عملکرد سلول‌های سالم است. دانستن این نکته اما مهم است که هیچ غذایی وجود ندارد که بتواند به طور کامل از بدن در برابر سرطان محافظت کند، با این حال خوردن انواع غذاهای ضد سرطان به طور روزانه می‌تواند دفاع طبیعی بدن را تقویت کرده و خطر ابتلا به سرطان را به مرور زمان کاهش دهد. بر اساس گزارش موسسه تحقیقات سرطان آمریکا، مصرف این خوراکی‌ها به طور روزانه ممکن است خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد:

سیب

سیب‌ها حاوی فیبر غذایی و مواد شیمیایی پلی‌فنول هستند که با میکروارگانیسم‌های روده همکاری می‌کنند تا محیطی ایجاد کنند که ممکن است به کاهش خطر ابتلا به سرطان کمک کند. مطالعات مشاهده‌ای جمعیتی، سیب را با کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه مرتبط دانسته‌اند.

هویج

هویج پتانسیل مبارزه با سرطان را دارد زیرا یک سبزی غیرنشاسته‌ای حاوی کاروتنوئیدها و سایر مواد شیمیایی گیاهی است. بتاکاروتن بیشترین کاروتنوئید مورد مطالعه است، اما مطالعه در مورد سایر ترکیبات هویج و همچنین خوردن هویج به عنوان یک رژیم غذایی کامل، همچنان ادامه دارد.

گل کلم

گل کلم نشان می‌دهد که چرا نباید غذاهای سفید رنگ را نادیده بگیرید. این یک سبزی چلیپایی سرشار از مواد مغذی است که با انواع وعده‌های غذایی و طعم‌ها به خوبی سازگار است. سبزیجات چلیپایی برای پیشگیری از سرطان به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده شده که مواد شیمیایی آن‌ها خواص محافظتی خوبی دارند. تاکنون، تحقیقات انسانی با کیفیت بالا نتایج متفاوتی در مورد کاهش خطر سرطان به همراه داشته است.

قهوه

تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف قهوه میزان ابتلا به سرطان آندومتر (سرطان پوشش داخلی رحم) و کبد را کاهش می‌دهد. اگرچه قهوه بدون کافئین، کافئین و اسید فنولیک کمتری دارد، اما مواد شیمیایی گیاهی مفید همچنان در آن تجمع می‌یابند. اکثر تحقیقات انسانی نشان می‌دهد که هم قهوه معمولی و بدون کافئین هر دو خطر ابتلا به سرطان را کاهش می‌دهند.

سیر

اگرچه تحقیقات آزمایشگاهی نشان می‌دهد که مواد شیمیایی آلیوم موجود در سیر دارای خواص ضد سرطانی هستند، مطالعات انسانی در مورد توانایی سیر در کاهش خطر ابتلا به سرطان اندک است. ما به تحقیقات بیشتری نیاز داریم تا بفهمیم که چگونه تأثیر سیر بر خطر ابتلا به سرطان بر اساس دوز، جذب، روش‌های آماده‌سازی و ویژگی‌های فردی متفاوت است.

پرتقال

پرتقال، رایج‌ترین میوه در میان مرکبات، ممکن است فواید آنتی‌اکسیدانی و سایر فواید پیشگیری از سرطان را داشته باشد. پرتقال از این جهت قابل توجه است که بیشتر به صورت آبمیوه مصرف می‌شود تا میوه تازه کامل

گوجه فرنگی

مطالعات اولیه، گوجه فرنگی را با کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبط می‌دانستند. با این حال، عدم قطعیت‌های زیادی در مورد مزایای بالقوه ناشی از پیچیدگی‌های زمان توسعه این سرطان و همچنین دوزها، اشکال و تداخلات احتمالی گوجه فرنگی با سایر وعده‌های غذایی وجود دارد.

منبع: همشهری آنلاین