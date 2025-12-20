معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بر حمایت دولت از ساخت مسکن در استطاعت برای کارکنان نیروهای مسلح، با اولویت ویژه، تاکید کرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان- حبیب‌اله طاهرخانی، در نشست تخصصی پایش طرح‌های حمایتی مسکن که صبح امروز شنبه، ۲۹ آذرماه برگزار شد با اشاره به اینکه گروه‌های هدف تامین مسکن نیروهای مسلح جزو اقشار متوسط جامعه هستند، اعلام کرد: تمام حمایت‌های مربوط به طرح‌های حمایتی مسکن، شامل طرح‌های تامین مسکن در استطاعت برای کارکنان فاقد مسکن نیروهای مسلح نیز خواهد شد.

طاهرخانی به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها ماموریت داد تا حداکثر همکاری را برای حل مشکلات مسکن کارکنان نیروهای مسلح داشته باشند و در هر استانی که نیروهای مسلح برای تامین مسکن در استطاعت و منازل سازمانی آمادگی دارند با اولویت بالا این موضوع را در دستور کار قرار دهند و نسبت به تامین زمین اقدام کنند.

کمک خانه‌های سازمانی به مدیریت بازار اجاره

طاهرخانی با بیان اینکه تعاملات مناسبی بین قرارگاه مسکن نیروهای مسلح و وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن کارکنان نیروهای مسلح شکل گرفته است، افزود: تامین مسکن در استطاعت برای این افراد می‌تواند به مدیریت بازار اجاره و کاهش تقاضا در بازار اجاره مسکن کلانشهرها و شهرهای بزرگ کمک کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت تسریع فرآیند تامین زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در استطاعت و مساکن سازمانی به منظور اسکان کارکنان فاقد مسکن شاغل در نیروهای مسلح کشور، تاکید کرد.

وی افزود: مشکل مسکن تنها با خانه ‌سازی غیر هدفمند برطرف نخواهد شد، بلکه تامین مسکن در استطاعت برای خانوارها باید هدف‌گذاری شود. با توجه به سطوح قیمت مسکن و وضعیت درآمد خانوارها، راهکار حل مشکل مسکن در کلانشهرها و شهرهای بزرگ صرفا از مسیر مسکن ملکی میسر نیست و باید سیاست استیجار عمومی دنبال شود.

در این نشست همچنین عملکرد متولیان در خصوص مسکن استیجاری با ارائه ادارات کل استان‌ها از اقدامات صورت گرفته در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در طرح استیجار عمومی دو گام مهم برنامه‌ریزی شده است، گفت: در گام اول تا پایان سال جاری تامین ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری در سراسر کشور با مکانیزم معاوضه و تهاتر منابع، اراضی و املاک، کارسازی می‌شود و در گام دوم، ساخت و عرضه مسکن استیجاری از طریق واگذاری اراضی دولتی و سایر مشوق ها به بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی دنبال خواهد شد.

در این نشست همچنین فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلح، گزارشی از برنامه‌ها و چالش‌های تامین مسکن برای کارکنان نیروهای مسلح ارائه کرد.

۸۵۰۰ واحد مسکونی نیروهای مسلح آماده افتتاح است

سردار یحیی محمودزاده، فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلح، با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۸۵۰۰ واحد مسکونی کارکنان نیروهای مسلح آماده افتتاح است، گفت: در قالب برنامه‌های تامین مسکن کارکنان نیروهای مسلح، ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی شخصی و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی سازمانی در دستور کار قرار دارد. در بخش خانه‌های شخصی، هم اکنون حدود ۱۴۰ هزار واحد در حال ساخت است و ۵۴ هزار واحد نیز تحویل متقاضیان شده است.

وی افزود: در بخش خانه های سازمانی نیز که ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی هدف‌گذاری شده است، ۷۱ هزار واحد در دست ساخت است و ۱۶ هزار واحد نیز تحویل شده است. بنا داریم در دهه فجر امسال نیز معادل ۸هزار و ۵۶۱ واحد مسکونی در استان های مختلف کشور افتتاح کنیم.

تاخیر در تحویل واحدها به دلیل مشکل آب و برق

سردار محمودزاده از وجود مشکلات مربوط به تامین آب، برق و شبکه فاضلاب در برخی پروژه‌های تامین مسکن کارکنان نیروهای مسلح خبر داد و افزود: در مناطق مختلف کشور تعداد قابل توجهی از واحدهای آماده و ساخته شده به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها (آب، برق و شبکه فاضلاب)، با مشکل رو به رو شده و فرآیند تحویل آن‌ها به متقاضیان دچار تاخیر شده است.

فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلح همچنین در خصوص آخرین وضعیت اراضی تخصیص یافته برای تامین مسکن نیروهای مسلح اعلام کرد: تاکنون ۲۲۵۵ هکتار زمین تخصیص یافته است.

وی همچنین خواستار تسریع در فرآیند اختصاص اراضی مازاد شناسایی شده، رفع مشکلات مربوط به قراردادهای واگذاری زمین در شهرهای جدید و برطرف شدن مشکلات تامین آب، برق و شبکه فاضلاب در پروژه‌های مسکن کارکنان نیروهای مسلح شد.