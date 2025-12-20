باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی آنتی بیوتیک‌ها به تعداد زیاد توسط افراد استفاده می‌شود و به عنوان یک داروی همگانی در منزل ایرانی‌ها وجود دارد که استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید می‌کند: آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان عفونت‌های ویروسی مانند سرماخوردگی و گلودرد بی‌اثر هستند و تنها باعث افزایش مقاومت میکروبی می‌شوند.

با آغاز فصل زمستان، شیوع بیماری‌های تنفسی نظیر سرماخوردگی، آنفلوآنزا و عفونت‌های ویروسی افزایش می‌یابد. بسیاری از افراد برای درمان این بیماری‌ها به مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها روی می‌آورند، در حالی که بیشتر عفونت‌های زمستانی منشأ ویروسی دارند و آنتی‌بیوتیک‌ها فقط بر باکتری‌ها مؤثرند. استفاده نابجا از این دارو‌ها نه‌تنها کمکی به بهبود بیمار نمی‌کند، بلکه موجب مقاومت میکروبی می‌شود؛ یعنی باکتری‌ها در برابر دارو مقاوم شده و درمان‌های آینده را دشوار می‌سازند.

سازمان جهانی بهداشت بار‌ها هشدار داده است که مقاومت آنتی‌بیوتیکی یکی از بزرگ‌ترین تهدید‌های سلامت عمومی در قرن حاضر است. در ایران نیز مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها بالاتر از میانگین جهانی گزارش شده است. طبق آمار‌های منتشرشده از وزارت بهداشت در سال‌های اخیر، حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد نسخه‌های دارویی کشور حاوی حداقل یک آنتی‌بیوتیک هستند؛ در حالی که در کشور‌های توسعه‌یافته این رقم حدود ۳۰ درصد است. همچنین بررسی‌های شهری و روستایی نشان می‌دهد حدود ۲۰ درصد مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها بدون تجویز پزشک انجام می‌شود، که این مسئله نگران‌کننده است.