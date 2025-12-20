مصرف آنتیبیوتیک در کشور ما همچنان بالاتر از میانگین جهانی است. بر اساس دادههای موجود تا سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳ میلادی)، دود ۵۵ تا ۶۰ درصد نسخههای دارویی در ایران شامل حداقل یک داروی آنتیبیوتیک هستند. بررسیهای وزارت بهداشت نشان میدهد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد مصرف آنتیبیوتیکها بدون نسخه پزشک انجام میشود؛ یعنی افراد خودسرانه دارو را از داروخانه تهیه و مصرف میکنند. سرانه مصرف آنتیبیوتیک در ایران تقریباً ۱٫۵ تا ۲ برابر میانگین جهانی است.
توحید سیف برقی، افسر پزشکی و دوپینگ فیفا و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان کرد: مکملها در چهار گروه A، B، C و D طبقهبندی میشوند که گروه A معتبرترین و اثربخشترین دسته محسوب میشود.
وی ادامه داد: مکملهای گروه A میتوانند بدون ایجاد عارضه، عملکرد، توان، قدرت، استقامت و ریکاوری ورزشکار را بهبود دهند. مصرف این مکملها باید تنها در صورت نیاز و با دوز و زمانبندی صحیح انجام شود. اهمیت داروها و تأثیر اشتباه در مصرف:برقی با اشاره به اینکه تأثیر بالقوه یک قرص ساده در تغییر مسیر درمان آغاز میشود، گفت: هشدار داد که مصرف اشتباه آن میتواند عواقب جبرانناپذیری داشته باشد.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: مقاومت میکروبی به عنوان یک مشکل جهانی است که سالانه جان میلیونها نفر را میگیرد. این موضوع، زمینه را برای بررسی عمیقتر علل و راهحلهای این بحران فراهم میکند. * بازگشت به دوران قبل از آنتیبیوتیکها وی با اشاره به این نکته که مصرف بیرویه آنتیبیوتیکها میتواند جهان را به دوران قبل از کشف این داروها بازگرداند، بر وخامت اوضاع تأکید کرده و ادامه داد: در این دوران، عفونتها به عنوان کشندهترین سلاح بیولوژیک شناخته میشدند.
برقی با بیان اینکه داروهایی مانند آموکسیسیلین و سفیکسیم به عنوان آنتیبیوتیکهای رایجی است که به صورت خودسرانه مصرف میشوند، بر اهمیت آموزش و اطلاعرسانی در زمینه مصرف صحیح آنتیبیوتیکها تأکید کرد. عدم تأثیر آنتیبیوتیکها بر عفونتهای ویروسی این استاد دانشگاه ابراز کرد: آنتیبیوتیکها در درمان عفونتهای ویروسی مانند سرماخوردگی و گلودرد بیاثر هستند و تنها باعث افزایش مقاومت میکروبی میشوند. این نکته، یکی از مهمترین دلایل مصرف نادرست آنتیبیوتیکها را برجسته میکند.
اهمیت کنترل مصرف نادرست آنتیبیوتیکها
وی اضافه کرد: کنترل مصرف نادرست آنتیبیوتیکها، یکی از مهمترین گامها برای حفظ سلامت جامعه است. این موضوع، یک راهحل اساسی برای مقابله با بحران مقاومت میکروبی را ارائه میدهد. عوامل مؤثر در افزایش مقاومت میکروبی برقی به سه عامل اصلی که باعث افزایش مقاومت میکروبی میشوند، اشاره کرد و افزود: باید از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکها، قطع زود هنگام مصرف دارو و استفاده بیمورد از آنها در درمان سرماخوردگی خوددداری کرد.
وی تاکید کرد: آنتیبیوتیکها تنها باید با تجویز پزشک مصرف شوند.
منبع: فارس