سید احمد موسوی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در حکمی به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، تجارب و شایستگی، سید احمد موسوی را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

مسعود پزشکیان همچنین با صدور حکمی، سعید اوحدی رئیس پیشین بنیاد شهید را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران منصوب کرد.

سید احمد موسوی که با حکم رئیس‌جمهور به عنوان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شد، از پزشکان و مدیران باسابقه کشور است که در سال ۱۳۴۲ در تبریز متولد شد. او دارای مدرک دکترای پزشکی عمومی و تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز است و مدرک فوق‌تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی را از دانشگاه علوم پزشکی ایران اخذ کرده است.

از دیگر دوره‌های تخصصی و تکمیلی وی می‌توان به دوره تکمیلی دست و شانه از انگلستان، دوره استئومیلیت از آلمان، دوره الیزاروف از روسیه، دوره ابزرو شیبی از آمریکا، دوره فوتورو از فیفا و دوره مدیریت لیدر شیبی از سوئیس اشاره کرد.

موسوی همچنین عضو انجمن جراحان دست و ارتوپدی ایران است و مقالات متعدد علمی و مدیریتی در کارنامه خود دارد.

سوابق اجرایی و مدیریتی

موسوی در سال ۱۳۷۲ ریاست بیمارستان‌های عارفیان، شهید قاضی و محلاتی تبریز را بر عهده داشته و همچنین قائم‌مقام دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله و عضو هیأت امنای این دانشگاه بوده است.

مسئولیت بهداری کل سپاه در سال ۱۳۸۰، همکاری مستمر با بنیاد شهید و امور ایثارگران طی ۲۵ سال گذشته در حوزه درمان جانبازان و عضویت در شورای اعزام به خارج از کشور و شورای سیاستگذاری از دیگر سوابق اجرایی او به شمار می‌رود.

میر احمد موسوی همچنین به مدت ۱۴ سال عضو هیأت مدیره بیمارستان ساسان بوده و مسئولیت راه‌اندازی مرکز درمانی فوق‌تخصصی استئومیلیت و جراحی دست و اعصاب محیطی بنیاد جانبازان را نیز بر عهده داشته است.

برگزاری کنگره بین‌المللی استئومیلیت، عضویت در هیأت امنا و بازرس مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا، همکاری در تدوین کتب مدیریت بحران، ارتز و پروتز و نیز تصدی مسئولیت دبیرکلی جمعیت هلال احمر در دولت‌های نهم و یازدهم از دیگر سوابق برجسته وی محسوب می‌شود.

انتصاب میر احمد موسوی با توجه به سوابق گسترده علمی، درمانی و مدیریتی، در راستای تقویت خدمات‌رسانی به ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا انجام شده است.

Iran (Islamic Republic of)
فرزند شهید
۱۱:۰۶ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
مطالبه خانواده های ایثارگر فقط پیگیری و دریافت غرامت جنگی از دولت عراق می باشد . والسلام
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
چه خوشحاله
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
امیدواریم به شهید و شهادت اعتقاد داشته باشند...
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Nursing
۰۶:۳۴ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
سید جان‌ یه کار درمانی با لیسانس پرستاری هم برا ما ردیف کن‌ممنونم . نیازمندم و بیکار . سپاس
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
همه جا پرستار دارند استخدام میکنن اینهمه تو آزمون اخیر پرستار میخواست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۶ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خدا خیرت بده وام جانبازان که چهار سال قرار بوده بدهند ندادند شما بده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
اوحدی که خوب کار می کرد ،چرا ؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۳:۳۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
واقعا دولت شده دولت بی عرضه ها
هرچی بیعرضه تر، جایگاه بالاتر
این آدم هر جا بوده گند زده و انداختنش بیرون الان یه سمت به این مهمی بهش دادن چرا !!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
خلاصه دور ریز ندارن باید ی سمت به اومدی بدن حتما
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
تو این نظام حاکم همه مسولان این چهل اندی ساله به اون پست به این پست تو هیچکدام هم موفق نبودند
Iran (Islamic Republic of)
محمدرضا
۰۴:۰۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
چه فرقی داشته تاالان بااین تغیر سمت هادردی ازدرمان ایثارگران مگرتاالان برطرف شده
مبلغ عیدی کارگران کافی نیست
