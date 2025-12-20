وزیر نفت با اعلام اینکه این وزارتخانه تا پایان دولت چهاردهم به تعهدات خود برای تحقق اهداف پایبند است، بر تسریع اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم و افزایش تولید نفت و گاز تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محسن پاک‌نژاد امروز (شنبه، ۲۹ آذر) در نشست شورای معاونین وزارت نفت با بررسی مسائل و موانع در اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه، بر تسریع اجرای آن تأکید کرد.

وی با اشاره به افق‌های پیش‌ روی صنعت نفت، از ریل‌گذاری دقیق مسیر برای تحقق اهداف در دولت چهاردهم یاد و اظهار کرد: ما در وزارت نفت، تا پایان دولت چهاردهم به تعهدات خود برای تحقق اهداف پایبند هستیم.

وزیر نفت بیان کرد: وزارت نفت از دید مسئولان کشور، خط مقدم جبهه اقتصادی است و دست‌اندرکاران اجرایی کشور همواره قدردان زحمات و تلاش‌های مدیران و کارکنان صنعت نفت بوده‌اند و البته انتظارات از وزارت نفت هم برای تسریع در حرکت رو به جلوی اقتصاد قابل توجه است.

برنامه هفتم توسعه، میثاق دولت چهاردهم است

پاک‌نژاد به استعدادهای موجود در وزارت نفت اشاره کرد و گفت: با توانمندی‌ای که در وزارت نفت وجود دارد، باید نقشه‌ راه و راهکارهای عبور از مسائل پیش‌ روی اجرای برنامه هفتم توسعه را پیدا کنیم. به باور من بهترین ساختار اکتشاف، توسعه و تولید در شرکت ملی نفت ایران وجود دارد و می‌توان راهکار اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را در نفت پیدا کرد.

وی با تأکید بر اینکه برنامه هفتم  میثاق دولت چهاردهم است، افزود: باید وقت و انرژی خود را بر اجرای این برنامه بگذاریم تا مسیر توسعه کشور و شکوفایی اقتصاد هموار باشد. تحقق برنامه هفتم توسعه، مسیر افزایش تولید نفت و گاز است و ما باید مسیر کمک به کشور را بیابیم.

وزیر نفت با یادآوری اینکه با وجود توانمندی و استعدادی که در مدیران و کارشناسان صنعت نفت سراغ دارم، حضور بخش خصوصی می‌تواند تقویت‌کننده انگیزه‌های کارکنان مستعد باشد، بیان کرد: جوانان متخصص و توانمندی که مجال و انگیزه حضور در بخش دولتی را ندارند، با اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، فرصت و زمینه لازم را برای حضور در صنعت نفت پیدا می‌کنند.

ضرورت تدوین نقشه‌راه دستیابی به اجرای ماده ۱۵

وزیر نفت از ساختار قدرتمند و مهندسی شرکت ملی نفت ایران یاد کرد و گفت: شرکت ملی نفت ایران با ساختار مهندسی و حقوقی قدرتمند، سازوکار تدوین قرارداد در این زمینه را دارد و می‌تواند تمام جوانب حضور ساختارهای نظارتی و حضور شرکت‌های خصوصی را لحاظ و از حضور شرکت‌های ناموفق در صنعت نفت اجتناب کند تا بستر رقابت فراهم شود.

پاک‌نژاد تأکید کرد: این قراردادها باید به شکلی باشد که در نهایت شرکت ملی نفت ایران منتفع باشد و چگونگی اجرای آن بسیار اهمیت دارد.

وی با ارائه راهکارهایی برای تدوین قراردادها و پیگیری فعالیت‌های تمام بخش‌های وزارت نفت در سطوح مختلف، خود را مکلف بر پیگیری اجرای بند ۱۵ تا آخرین مرحله اجرا دانست و تصریح کرد: در نشست‌های بعد باید نقشه‌راه دستیابی به اجرای این ماده تدوین شود.  

بند «ب» ماده ۱۵ چیست؟

بر اساس این بند از ماده ۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میدان‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و میدان‌های گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی ازجمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۲۹، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میدان‌ها به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به‌ تشخیص وزارت نفت) اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل ۲ درصد (۲%) و در پایان برنامه حداقل ۵ درصد (۵%) از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی ذی‌صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می‌شود.

 

 

برچسب ها: تولید نفت ، تولید گاز
خبرهای مرتبط
میزان مصرف گاز به ۶۶۱ میلیون متر مکعب رسید
تولید بنزین یورو۴ و۵ به ۴۰ میلیون لیتر در روز رسید
مصرف روزانه بنزین به ۱۳۳ میلیون لیتر افزایش یافت
سوخت نیروگاه‌های کشور تأمین شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خبری از واریز سود سهام عدالت برای یلدا نیست؛ سهامداران مراقب سودجویان باشید
هشدار به خریداران سکه طلا؛ ضرورت افزایش نظارت بانک مرکزی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴
فروش شیرینی در آستانه شب یلدا نصف شد
قیمت هرکیلو هندوانه شب چله به ۴۰ هزارتومان رسید
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۴ درصد+ جدول
برقراری شفافیت اقتصادی از طریق اجرای مالیات برخط
در بازار شب یلدا چه می‌گذرد؟
کاهش ۱۷۰۰ لیتری مصرف آب ماهانه خانوار‌ها
گرانی شیرخام ارتباطی به صادرات شیرخشک ندارد
آخرین اخبار
صرفه‌جویی، هوشمندسازی و تجدیدپذیر‌ها سه‌ضلعی عبور از ناترازی برق
شاخص کل بورس به راحتی از ۴ میلیون واحد عبور می‌کند؟
افزایش بیش از ۳۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
تولید شیرخشک نوزاد در آذرماه ۲ میلیون قوطی کمتر از نیاز کشور
قیمت برنج ۳۰ درصد کاهش می یابد/چالش های تامین روغن کماکان ادامه دارد
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۴ درصد+ جدول
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴
آمار شکایات بیمه‌ای در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ منتشر شد
عرضه اولیه ۱۳ شرکت در فرابورس تا پایان سال
میزان مصرف گاز به ۶۶۱ میلیون متر مکعب رسید
افزایش حدود ۶۰ درصدی قیمت برخی اقلام شب یلدا
کنترل تورم با کنترل نقدینگی و سوق دادن منابع به حوزه تولید رقم خواهد خورد
اتابک: تخصیص ارز به صنعت با حساسیت دنبال می‌شود
فروش شیرینی در آستانه شب یلدا نصف شد
هشدار به خریداران سکه طلا؛ ضرورت افزایش نظارت بانک مرکزی
اجرای صورتحساب الکترونیکی گامی حیاتی برای شفافیت در زنجیره کالا و خدمات
کاهش ۱۷۰۰ لیتری مصرف آب ماهانه خانوار‌ها
استراتژی جامع برای حمل و نقل پاک تدوین شد
هوشمندسازی نظام مالیاتی گام مهمی در جهت اعتمادسازی عمومی است
قیمت هرکیلو هندوانه شب چله به ۴۰ هزارتومان رسید
در بازار شب یلدا چه می‌گذرد؟
۵ میلیون تن انواع نهاده دامی در مبادی شمالی و جنوبی کشور موجود است
گرانی شیرخام ارتباطی به صادرات شیرخشک ندارد
گرانی ماهی ارتباطی به تولیدکننده ندارد
خبری از واریز سود سهام عدالت برای یلدا نیست؛ سهامداران مراقب سودجویان باشید
برقراری شفافیت اقتصادی از طریق اجرای مالیات برخط
تأمین ارز واردات قطعات ۵۰۰ دستگاه اتوبوس /۳هزار دستگاه اتوبوس تا سال آینده وارد می شود+فیلم
هتل‌های نزدیک دروازه قرآن شیراز؛ بهترین هتل‌ها با امکانات رفاهی و دسترسی آسان
پرچمدار بعدی شیائومی بازار را تغییر خواهد داد؟
درباره فرش بهارستان یا بهار خسرو