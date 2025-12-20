باشگاه خبرنگاران جوان - بمبها و مهمات منفجر نشده به جای مانده از جنگ رژیم صهیونیستی در غزه، خطری است که بعد از توقف بمباران، ساکنان را تهدید میکند.
مهمات منفجر نشده در جنگ غزه به یک تهدید روزانه بین آوارها و کوچههای نوار غزه تبدیل شده و جان کودکان را میگیرد.
طبق گزارش الجزیره، اداره فعالیتهای مربوط به مینزدایی سازمان ملل اعلام کرد حدود ۱۵ درصد از خمپارهها و موشکهایی که به غزه شلیک شده، منفجر نشدهاند. این مسئله باعث میشود تا هزاران تن مهمات خطرناک زیر آوارهای منازل تخریب شده باقی بمانند.
از زمان اعلام آتش بس این مهمات منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از فلسطینیها شده که آخرین آنها کودکی در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه بود که بعد از یافتن یک شئ مشکوک در نزدیکی منزلی که طی جنگ بمباران شده بود، جان خود را از دست داد.
دستگاه دفاع مدنی در غزه تاکید میکند که از حل این معضل تقریبا ناتوان است چرا که دستگاههای کشف مواد منفجره و تجهیزات مهندسی به دلیل محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی بسیار اندک است.
«اشرف ابوعمره» خبرنگار الجزیره در غزه اوضاع را بسیار فاجعه بار توصیف کرد و گفت که برخی از مهمات به شکل اسباببازی هستند و این مسئله باعث میشود تا کودکان بدون اینکه خطر آن را بفهمند با آنها بازی کنند.
وی گفت ساکنان برای یافتن لباس یا پتو به منازل تخریب شده خود باز میگردند و اشیای مشکوکی را بین آوارها پیدا میکنند.
تیمهای دفاع مدنی از امن سازی مناطق یا خنثی کردن بمبها به دلیل نداشتن ابزارها و تجهیزات اساسی ناتوان هستند. خودروهای دفاع مدنی یا منهدم شده یا از کار افتادهاند و این مسئله پاسخگویی به درخواستها برای کمک را وخیم میکند.
در جنوب نوار غزه به نظر میرسد که وضعیت وخیمتر است. «هانی الشاعر» خبرنگار الجزیره از صحنههای تخریب گستردهای که بمباران هوایی و توپخانهای و انفجار خودروهای بمب گذاری شده در محلههای مسکونی بر جای گذاشته، خبر داد.
وی گفت که برخی مهمات منفجر نشده روی سقفهای تخریب شده باقی ماندهاند و هرگونه تلاش برای آواربرداری احتمالا منجر به انفجار ناگهانی میشود.
به گفته خبرنگار الجزیره با کمبود شدید کادر متخصص به دلیل بازداشت تیمهای مهندسی مواد منفجره توسط اسرائیل قبل از آتش بس، بحران پیچیدهتر میشود و غزه را در مقابل خطرات مواد منفجره بدون هیچ گونه ابزار و حمایتی باقی میگذارد.
منبع: ایسنا