کنگره جهانی رولبال با حضور نمایندگان کشور‌های مختلف جهان در امارات برگزار شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - کنگره جهانی رولبال با حضور نمایندگان کشور‌های مختلف جهان در امارات برگزار شد. این کنگره با خوشامدگویی رسمی مسوولان فدراسیون جهانی به کشور‌های شرکت‌کننده برگزار و بر تقویت تعاملات بین‌المللی و توسعه این رشته ورزشی در سطح جهانی تأکید شد. 

مجید هنرجو نایب رئیس کنفدراسیون رولبال آسیا و علیرضا محبوبی فرد مسئول روابط بین الملل نیز در این کنگره حضور داشتند.

در ادامه، موضوعات و چالش‌های مرتبط با برگزاری هفتمین دوره جام جهانی اسکیت رولبال مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان کشور‌ها دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را برای ارتقای کیفیت برگزاری این رویداد مهم جهانی مطرح کردند.

از بخش‌های مهم این کنگره، معارفه مدیرعامل جدید فدراسیون جهانی اسکیت رولبال بود که با استقبال اعضا همراه شد. در این بخش، بر نقش مدیریتی جدید در پیشبرد اهداف بین‌المللی و توسعه ساختاری رولبال تأکید شد.

در جریان کنگره، از جایگاه و عملکرد ایران در مسیر توسعه، پیشرفت و گسترش رشته رولبال در سطح منطقه‌ای و جهانی تعریف و تمجید به عمل آمد و تلاش‌های ایران به‌عنوان یکی از کشور‌های پیشرو در این رشته مورد توجه ویژه قرار گرفت.

همچنین موضوع عضویت کشور‌ها در زیرمجموعه AIMS و در نهایت کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) مطرح شد.

در ادامه نیز کشور‌های عضو، مشکلات، موانع و تجربیات خود را در مسیر عضویت و تعامل با این کمیته بین‌المللی بازگو کردند.

در پایان، برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور‌های عضو مرور و بررسی شد و بر لزوم هم‌افزایی، تبادل تجربیات و برنامه‌ریزی منسجم برای آینده رولبال در سطح جهانی تأکید گردید.

این کنگره گامی مؤثر در جهت همگرایی بین‌المللی، توسعه پایدار اسکیت رولبال و تقویت جایگاه این رشته در مسیر ورود به ساختار‌های رسمی ورزش جهان ارزیابی می‌شود.

