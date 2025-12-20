باشگاه خبرنگاران جوان - فوق تخصص گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ضمن تشریح ابعاد بیماری خاموش کبد چرب، نسبت به شیوع بالای این بیماری در کشور هشدار داد و گفت: اگرچه این بیماری در ابتدا بی‌سر و صداست، اما بی‌توجهی به آن می‌تواند به قیمت از دست رفتن کبد تمام شود.

دکتر امید طریقت - فوق تخصص گوارش، کبد و مجاری صفراوی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، با بیان اینکه زندگی شهرنشینی و کاهش تحرک عامل اصلی این بیماری است، گفت: کبد چرب زمانی رخ می‌دهد که بیش از ۱۰ درصد بافت کبد را چربی فرا گیرد. نکته فریبنده ماجرا اینجاست که این بیماری در مراحل اولیه کاملا بی‌علامت است و فرد زمانی متوجه می‌شود که کار از کار گذشته باشد. البته علائمی مثل خستگی مزمن، درد در سمت راست بالای شکم، تهوع و لکه‌های قهوه‌ای پوستی می‌توانند زنگ خطر باشند.

این عضو هیات علمی دانشگاه هشدار داد که کبد چرب یک بیماری ساده نیست، اگر این تجمع چربی کنترل نشود، به مرور باعث التهاب شدید بافت کبد، سفت شدن آن (فیبروز) و در نهایت منجر به سیروز کبدی (نارسایی کامل کبد) و حتی سرطان می‌شود که در آن مرحله، راهی جز پیوند کبد باقی نمی‌ماند.

طریقت سونوگرافی را اولین قدم تشخیص دانست و توضیح داد: کبد چرب به سه درجه خفیف، متوسط و شدید، تقسیم می‌شود. در درجات ۲ و ۳ که آسیب جدی‌تر است، پزشک علاوه بر سونوگرافی، آزمایش‌های تکمیلی قند، چربی و آنزیم‌های کبدی را درخواست می‌کند و ممکن است برای تشخیص میزان سفتی کبد، از روش‌های پیشرفته‌تری مثل فیبرواسکن استفاده شود.

وی در خصوص درمان دارویی نیز گفت: هیچ قرص جادویی وجود ندارد. اگرچه اخیرا دارویی به نام رسمتیروم توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تأیید شده که چربی و التهاب را کاهش می‌دهد، اما این دارو فقط توسط فوق تخصص و برای بیماران خاص تجویز می‌شود و حتی آن هم بدون اصلاح شیوه زندگی بی‌فایده است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت طریقت در پایان، تنها راه قطعی درمان و پیشگیری را تغییر بنیادین سبک زندگی دانست و گفت: تحقیقات جدید اثر مثبت مصرف روزانه قهوه را نشان داده‌اند، اما معجزه اصلی زمانی رخ می‌دهد که فرد حداقل ۳۰ دقیقه ورزش روزانه را در برنامه خود بگنجاند، چربی‌های اشباع و کربوهیدرات را با سبزیجات و فیبر جایگزین کند و از همه مهم‌تر، مصرف الکل و سیگار را به طور کامل قطع کند؛ چراکه بدون رعایت این اصول، کبد هیچ فرصتی برای بازسازی نخواهد داشت.

منبع: ایسنا