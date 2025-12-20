باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز اعلام کرد که واشنگتن هماکنون در حال توقیف یک شناور تحریمشده در آبهای بینالمللی نزدیک ونزوئلا است و این عملیات توسط گارد ساحلی آمریکا انجام میشود.
هنوز مقامات جزئیات بیشتری درباره مکان دقیق یا نوع کشتی اعلام نکردهاند.
ترامپ روز سهشنبه هفته گذشته گفت که «محاصره کامل و تمامعیار علیه تمام تانکرهای نفتی تحریمشده که به ونزوئلا وارد و از آن خارج میشوند» را اعمال میکند. در پاسخ به این اقدام، ونزوئلا روز چهارشنبه با لحنی اعتراضی اعلام کرد که صادرات نفت خام تحت تأثیر اعلام محاصره توسط دونالد ترامپ قرار نگرفته است.
در همین راستا، شرکت نفت دولتی پترولئوس د ونزوئلا (PDVSA) در بیانیهای اعلام کرد: «عملیات صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی به طور عادی ادامه دارد و نفتکشها همچنان به حرکت خود ادامه میدهند.»
پیش از این و در روز پنجشنبه، رسانهها اعلام کردند که نیروهای آمریکایی به دو شناور در آبهای بینالمللی در شرق اقیانوس آرام حمله کرده و پنج نفر را که ادعا میکنند مظنون به ارتباط با «تروریسم مواد مخدر» بودند را کشتهاند.
دولت ترامپ از ماه سپتامبر چنین حملاتی را در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام داده، اما هیچ مدرکی ارائه نکرده که این قایقها درگیر قاچاق مواد مخدر بودهاند. این مسئله بحث درباره قانونی بودن این عملیات را برانگیخته است.
بر اساس آمار رسمی که توسط خبرگزاری فرانسه جمعآوری شده، حملات آمریکا در منطقه کارائیب که در هفتههای اخیر تشدید شده، تا کنون ۱۰۴ کشته برجا گذاشته است.
مادورو و دولت او هرگونه ارتباط با جرم و جنایت و مواد مخدر را رد کرده و میگویند که واشنگتن به دنبال تغییر حکومت در این کشور است تا بتواند ذخایر عظیم نفت آن را کنترل کند.
منبع: رویترز