رسانه‌ها از توقیف یک کشتی متعلق به ونزوئلا توسط گارد ساحلی آمریکا خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز اعلام کرد که واشنگتن هم‌اکنون در حال توقیف یک شناور تحریم‌شده در آب‌های بین‌المللی نزدیک ونزوئلا است و این عملیات توسط گارد ساحلی آمریکا انجام می‌شود.

هنوز مقامات جزئیات بیشتری درباره مکان دقیق یا نوع کشتی اعلام نکرده‌اند.

ترامپ روز سه‌شنبه هفته گذشته گفت که «محاصره کامل و تمام‌عیار علیه تمام تانکر‌های نفتی تحریم‌شده که به ونزوئلا وارد و از آن خارج می‌شوند» را اعمال می‌کند. در پاسخ به این اقدام، ونزوئلا روز چهارشنبه با لحنی اعتراضی اعلام کرد که صادرات نفت خام تحت تأثیر اعلام محاصره توسط دونالد ترامپ قرار نگرفته است.

در همین راستا، شرکت نفت دولتی پترولئوس د ونزوئلا (PDVSA) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «عملیات صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی به طور عادی ادامه دارد و نفتکش‌ها همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهند.»

پیش از این و در روز پنجشنبه، رسانه‌ها اعلام کردند که نیرو‌های آمریکایی به دو شناور در آب‌های بین‌المللی در شرق اقیانوس آرام حمله کرده و پنج نفر را که ادعا می‌کنند مظنون به ارتباط با «تروریسم مواد مخدر» بودند را کشته‌اند.

دولت ترامپ از ماه سپتامبر چنین حملاتی را در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام داده، اما هیچ مدرکی ارائه نکرده که این قایق‌ها درگیر قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. این مسئله بحث درباره قانونی بودن این عملیات را برانگیخته است.

بر اساس آمار رسمی که توسط خبرگزاری فرانسه جمع‌آوری شده، حملات آمریکا در منطقه کارائیب که در هفته‌های اخیر تشدید شده، تا کنون ۱۰۴ کشته برجا گذاشته است.

مادورو و دولت او هرگونه ارتباط با جرم و جنایت و مواد مخدر را رد کرده و می‌گویند که واشنگتن به دنبال تغییر حکومت در این کشور است تا بتواند ذخایر عظیم نفت آن را کنترل کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: ونزوئلا ، منطقه کارائیب ، دولت ترامپ
خبرهای مرتبط
عراقچی: استفاده از زور علیه ونزوئلا نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است
افشای تنش عصبی ترامپ پشت در‌های بسته کاخ سفید
آمریکا هفت چهره نزدیک به مادورو را تحریم کرد
الجزیره: پنج نکته کلیدی از کنفرانس مطبوعاتی پایان سال مارکو روبیو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
واقعا ترامپ بدون خجالتی و رو درواسی میگه منابع طبیعی کشور ونزویلا مال ماست
دیگه از ابزار دورغین حقوق بشر و ازادی ومواد مخدر که قبلا
بعنوان بهانه برای حمله نطامی استفاده می کرد
دیگه استفاده نمیکند .چونکه بوی گندش بیرون زده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۵۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
تحریم چه ربطی به توقیف نفتکش داره
مگه آب های بین المللی هم ارث پدر ترامپ هست؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
راه حل چیه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
راه حل عدم نقض قوانین بین‌المللی و توقف دزدی دریایی هست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۴ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
دولت تروریست و استثمارگر آمریکا که خودش نوکر اسراییله
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
دمشون گرم
۹
۲
پاسخ دادن
آمریکا و «شاهد»؛ از انکار تا شبیه‌سازی
ونزوئلا: توقیف نفتکش توسط آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند
ترک‌های عمیق در پیمان آهنین؟
از آتش‌بس تا تهدید: خلع سلاح یا تداوم هویت مقاومت؟
جنگ سایه‌ها در تل‌آویو
افشای راز‌های دفن‌شده: اسناد اپستین و زخم‌های باز آمریکا
نه از تهدید و ترور باک داریم، نه از خنجر‌های خیانت می‌ترسیم!
بیانیه مشترک میانجیگران آتش‌بس غزه پس از مذاکرات در میامی
۲۰ کشته و زخمی در پی تیراندازی در ژوهانسبورگ
گابارد: «دولت سایه» در حال خرابکاری تلاش‌های صلح ترامپ با روسیه است
آخرین اخبار
اسرائیل ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را تصویب کرد
کره شمالی: بلندپروازی‌های هسته‌ای ژاپن باید «به هر قیمتی» متوقف شود
تلاش کی‌یف برای مختل کردن مذاکرات صلح با حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
چگونه واشنگتن در انتخابات آشفته هندوراس دخالت می‌کند؟
ایرباس به دلیل نگرانی‌های امنیتی همکاری خود را با گوگل قطع می‌کند
 سازمان ملل: انتظار می‌رود یک میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۶ به سوریه بازگردند
جنگ سایه‌ها در تل‌آویو
کرملین: پوتین آماده گفت‌و‌گو با مکرون در مورد اوکراین است
نه از تهدید و ترور باک داریم، نه از خنجر‌های خیانت می‌ترسیم!
مقامات آمریکا و روسیه در فلوریدا برای مذاکرات بیشتر درباره اوکراین دیدار کردند
آمریکا و «شاهد»؛ از انکار تا شبیه‌سازی
معترضان سوئدی نقض آتش‌بس غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند
خاموشی گسترده برق، ۱۲۵ هزار نفر از ساکنان سان‌فرانسیسکو را تحت تأثیر قرار داد
گابارد: «دولت سایه» در حال خرابکاری تلاش‌های صلح ترامپ با روسیه است
۲۰ کشته و زخمی در پی تیراندازی در ژوهانسبورگ
ونزوئلا: توقیف نفتکش توسط آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند
زلنسکی: از مذاکراتی که به دیدار روسای جمهور ختم شود، حمایت می‌کنیم
بیانیه مشترک میانجیگران آتش‌بس غزه پس از مذاکرات در میامی
افشای راز‌های دفن‌شده: اسناد اپستین و زخم‌های باز آمریکا
ترک‌های عمیق در پیمان آهنین؟
از آتش‌بس تا تهدید: خلع سلاح یا تداوم هویت مقاومت؟
پیشنهاد بن گویر برای ساخت زندان با حصاری از تمساح‌ها!
ارتش صهیونیستی مدعی دستگیری عضو داعش در جنوب سوریه شد
رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با خلیل الحیه دیدار کرد
ادعای دولت لبنان: مرحله اول طرح تجمیع تسلیحات به پایان نزدیک است
توقیف کشتی ونزوئلایی در آ‌ب‌های بین‌المللی توسط آمریکا
ادعای ان‌بی‌سی درباره رایزنی احتمالی نتانیاهو و ترامپ پیرامون برنامه موشکی ایران
زلنسکی: هیچ انتخاباتی در مناطق اشغال شده برگزار نمی‌شود
عبدالعاطی: نیروی حافظ صلح در غزه نه برای تحمیل بلکه برای نظارت مستقر می‌شود
ترکیه از بررسی مرحله دوم آتش‌بس غزه در مذاکرات میامی خبر داد