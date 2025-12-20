جلسه سران قوای مجریه، مقننه و قضاییه به میزبانی رئیس جمهور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشترک سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه امروز به میزبانی مسعود پزشکیان در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: جلسه سران قوا ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
نشست سران قوا به میزبانی پزشکیان برگزار شد
نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با سران قوای سه‌گانه
برگزاری نشست مشترک سران قوا به میزبانی رئیس جمهور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شبکه‌های اصلی و نیمه‌اصلی حمل‌ونقل اصلاح شوند/ سالی چندهزار کشته در جاده‌ها، قابل قبول نیست
کدخدایی: «ایرانمَرد» شعار بزرگداشت سالگرد شهید سلیمانی انتخاب شد
پیام تبریک پزشکیان به امیر قطر
پرداخت معوقات مابه‌التفاوت کمک‌هزینه مراقبت در منزل معلولان و افراد دارای اتیسم
هماهنگی تهران و باکو برای تسریع و افزایش تردد مرزی در آستارا
وزارت صمت برای واردات خودرو ۲ میلیارد یورو بودجه گرفته است/ باید ارز را به واردکنندگان بدهند
عراقچی: نگاه وزارت امور خارجه به دیپلماسی اقتصادی عینی، واقعی و عملیاتی است
موسوی رئیس بنیاد شهید شد
آمادگی ایران برای تقویت هماهنگی‌های چندجانبه با چین
عارف: بازار سرمایه آینه شفاف اعتماد عمومی به اقتصاد است
آخرین اخبار
پیام تسلیت معاون اول رئیس جمهور در پی درگذشت اشرف بروجردی
جلسه سران سه قوه به میزبانی پزشکیان برگزار شد
وجود فصول مشترک همکاری حوزه صنعت با سازمان انرژی اتمی ایران
موسوی رئیس بنیاد شهید شد
انتصاب سعید اوحدی به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور ایثارگران
قالیباف درگذشت اشرف بروجردی را تسلیت گفت
عضو دفتر پزشکیان: حذف رانت، انقلاب اقتصادی به نفع طبقه ضعیف است
تمبر یادبود یک‌هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر رحمت (ص)
پزشکیان: اشرف بروجردی نقشی موثر در صیانت از میراث مکتوب کشور ایفا کرد
عارف: کتابخانه ملی می‌تواند نقش موثری در مقابله با توطئه ایران‌هراسی داشته باشد
پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت اشرف بروجردی
معاون اجرایی ارتش: به بازدارندگی قابل اعتمادی دست یافته‌ایم
سپاه صدرنشین نیرو‌های مسلح در کسب موفقیت‌های جمعیتی
پیاده سازی رویکرد‌ها و راهبرد‌های جدید پدافند غیرعامل در برنامه‌های دفاعی نیرو‌های مسلح
هماهنگی تهران و باکو برای تسریع و افزایش تردد مرزی در آستارا
آمادگی ایران برای تقویت هماهنگی‌های چندجانبه با چین
پیام تبریک پزشکیان به امیر قطر
کدخدایی: «ایرانمَرد» شعار بزرگداشت سالگرد شهید سلیمانی انتخاب شد
عارف: بازار سرمایه آینه شفاف اعتماد عمومی به اقتصاد است
وزارت صمت برای واردات خودرو ۲ میلیارد یورو بودجه گرفته است/ باید ارز را به واردکنندگان بدهند
عراقچی: نگاه وزارت امور خارجه به دیپلماسی اقتصادی عینی، واقعی و عملیاتی است
شبکه‌های اصلی و نیمه‌اصلی حمل‌ونقل اصلاح شوند/ سالی چندهزار کشته در جاده‌ها، قابل قبول نیست
وحدت و همدلی راز عزت و بقای جامعه اسلامی است
پرداخت معوقات مابه‌التفاوت کمک‌هزینه مراقبت در منزل معلولان و افراد دارای اتیسم
وصول برخط مالیات بر ارزش افزوده؛ گامی مؤثر برای تقویت بودجه شهرداری‌ها و توسعه زیرساخت‌ها
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۹ آذر
ایران هیچ‌گاه مذاکره‌ای که بر مبنای احترام به حقوق قانونی ملت ایران باشد را رد نکرده است
تماس تلفنی وزیر خارجه قبرس با عراقچی
واکنش مخبر به حواشی نشست فعالان سیاسی خراسان‌جنوبی با پزشکیان
رسانه‌ها، شورا‌ها را به زندگی روزمره مردم پیوند بزنند