فولاد خوزستان با برتری ۲ - ۰ مقابل چادرملو راهی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال شد.

باشگاه خبرنگاران  جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال تیم فوتبال فولاد خوزستان از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه خانگی اش فولاد آرنا میزبان چادرملو اردکان بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم فولاد با توجه به امتیاز میزبانی اش از ابتدای نیمه فشار بیشتری بر روی دروازه چادرملو ایجاد کرد تا اینکه در دقیقه ۵۰ محمدرضا سلیمانی با ضربه تماشایی دروازه چادرملو را باز کرد.

در دقیقه ۵۴ پیام حیدری برای جریمه کردن سنگرگیر بازیکن فولاد به اشتباه کارتی سفید رنگ نشان داد، اما چند ثانیه بعد متوجه اشتباهش شد و به او کارت زرد نشان داد.

چادرملو که چیزی برای از دست دادن نداشت تلاش زیادی برای جبران خورده کرد، اما بازیکنان این تیم در زدن گل تساوی هر بار ناکام بودند و در دقیقه ۸+۹۰ که حتی دروازه بان چادرملو جلو آمده بود با اشتباه مهلک صادقیان عطار زاده گل دوم فولاد را به ثمر رساند.

در پایان فولاد با نتیجه ۲ - ۰ چادرملو را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

برچسب ها: جام حذفی فوتبال ، فولاد خوزستان ، چادرملو
