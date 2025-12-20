باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: با توجه به شرایط جوی و احتمال یخ زدگی کلیه مقاطع مدارس تفت و بخش خضرآباد اشکذر و مدارس ابتدایی شهر مهریز و ابتدایی و متوسطه اول روستاهای مهریز غیرحضوری شدند
وی افزود: با توجه به سردی هوا و درخواست فرمانداران شهرستانهای تفت، مهریز و اشکذر همچنین هماهنگی با دستگاههای ذیربط، کلیه مقاطع تحصیلی در شهرستان تفت و صرفا بخش خضرآباد شهرستان اشکذر فردا یکشنبه ۳۰ آذر به صورت غیرحضوری برگزار میگردد.
بالا کتفی اظهار داشت: مدارس ابتدایی شهر مهریز و مدارس ابتدایی و متوسط اول روستاهای شهرستان مهریز به صورت غیرحضوری میباشد.
وی ادامه داد: مدارس در سایر نقاط استان به صورت حضوری برگزار میگردد.
بالا کتفی گفت: مدارس و دانشگاههای استان فردا یکشنبه ٣٠ آذرماه طبق روال قبل فعالیت خواهند داشت.