باشگاه خبرنگاران جوان-مهدی مهرهساز، مربی استان و مسئول شاخه هنری مسابقات انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری، با اشاره به گستردگی این دوره گفت: در این رقابتها ورزشکاران در شش وسیله ژیمناستیک هنری شامل حرکات زمینی، خرک حلقه، دارحلقه، پارالل، بارفیکس و پرش از خرک به رقابت پرداختند و نمرات آنها برای انتخاب افراد برتر جمعبندی میشود.
به گفته وی، این تعداد شرکتکننده در مسابقات انتخابی جوانان، تاکنون در کشور سابقه نداشته و ورزشکارانی از قم نیز برای نخستینبار شانس حضور در این مرحله را پیدا کردند.
جلال اجلالی، مربی تیم ملی جوانان نیز با بیان اینکه این اردو برای اولینبار با چنین وسعتی برگزار شده است، افزود: ژیمناستها پس از دو روز تمرین، در روز سوم مورد ارزیابی و تست قرار گرفتند و پس از اعلام نتایج، نفرات برتر به اردوهای بعدی تیم ملی اضافه میشوند.
وی آمادگی ورزشکاران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: برخی ورزشکاران نیازمند تمرینات تکمیلی هستند.
اجلالی همچنین با اشاره به برنامههای پیشرو اعلام کرد: مسابقات جهانی ژیمناستیک جوانان اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه سال آینده در چین برگزار میشود که نخستین میدان رسمی و همزمان انتخابی المپیک جوانان برای این ورزشکاران خواهد بود.