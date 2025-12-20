باشگاه خبرنگاران جوان-حجتالاسلام ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بازدید از دانشگاه علوم پزشکی قم با قدردانی از تلاشهای رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، اظهار کرد: از زمان مدیریت دکتر ابرازه، اقدامات مؤثری بهویژه در حوزه پرداخت معوقات انجام شده و میزان رضایتمندی نسبت به گذشته افزایش یافته است؛ هرچند همچنان با وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.
وی تأکید کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات کارکنان، بهویژه در شرایط کاهش ارزش پول ملی، موجب تضییع حقوق آنان میشود و باید با جدیت پیگیری شود.
نماینده قم با اشاره به محدودیتهای منابع مالی دانشگاه علوم پزشکی گفت: بخش عمده بار درمان استان بر دوش دانشگاه است، در حالی که بیمارستانهای دولتی ملزم به پذیرش همه بیمهها هستند. این شرایط باعث انباشت بدهیها و فشار مضاعف بر مجموعه دانشگاه شده است.
وی با تأکید بر آسیبپذیری استان قم در برابر بیماریهای واگیر و اپیدمیها، خواستار تقویت برنامههای پیشگیرانه شد و پیشنهاد داد معاونتهای بهداشت و درمان با همکاری صداوسیما، بهصورت مستمر درباره پیشگیری از بیماریهایی مانند سرطان، دیابت و چاقی مفرط فرهنگسازی کنند تا بار مراجعات درمانی کاهش یابد.
حجت الاسلام ذوالنوری نظارت بر حوزه غذا و دارو را بسیار مهم دانست و گفت: سوءتغذیه و تولید و عرضه غذای ناسالم، یکی از عوامل اصلی بروز بیماریهاست. وی خواستار تشدید نظارت سازمان غذا و دارو بر رستورانها، مراکز تولید مواد غذایی و همچنین مقابله جدی با تخلفات، مافیا و رانت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی شد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه درمان در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا بسیار پایینتر است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران طی حدود ۲۰ سال گذشته عملاً بودجه اعزام بیماران به خارج از کشور را حذف کرده و در مقابل، به یکی از قطبهای توریسم سلامت تبدیل شده است.
به گفته وی، بیماران بسیاری از کشورهای مختلف، حتی اروپا، برای انجام جراحیهای تخصصی به ایران مراجعه میکنند که نشاندهنده رشد علمی و توان بالای کادر درمان کشور است.
ذوالنوری در پایان با اشاره به نارضایتیهای معیشتی برخی از کارکنان حوزه سلامت گفت: تأخیر در پرداختها و اختلاف درآمد با کشورهای دیگر، موجب فشار روحی بر کادر درمان میشود که در مواردی میتواند بر رفتار با بیماران اثر منفی بگذارد.
وی تأکید کرد: باید ضمن تقویت پشتیبانی مالی، بر اخلاق حرفهای و روابط انسانی در مراکز درمانی نیز توجه ویژه شود.
در این جلسه دکتر ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم و همچنین معاونین گزارشی از روند اقدامات و برنامههای انجام شده در حوزه بهداشت و درمان ارائه کردند.
منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم