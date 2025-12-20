استاندار قم گفت: برای تکمیل زیرساخت‌های لازم در طرح‌های مقابله با بیابان‌زایی استان قم، تأمین ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت انتقال پساب به اراضی بیابانی نیاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان-اکبر بهنام‌جو عصرشنبه در دیدار با رضا افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، که در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد، به شرایط خاص اقلیمی استان اشاره کرد و گفت: قم به دلیل وسعت اراضی بیابانی و فوق بحرانی، نیازمند اقدامات فوری و برنامه‌ریزی‌شده در حوزه مقابله با بیابان‌زایی است.

وی افزود: از حدود دو ماه پیش، نخستین فاز عملیات اجرایی در این زمینه آغاز شده و تاکنون حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی هدف، تحت پوشش اقدامات مقابله‌ای قرار گرفته است که این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی استان برای مهار روند گسترش بیابان است.

استاندار قم با بیان اینکه این اقدامات صرفاً به فاز نخست محدود نخواهد شد، اظهار کرد: در مراحل بعدی اجرای طرح، برای حدود دو هزار هکتار از اراضی استان، متقاضیانی از بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده‌اند که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت مؤثر سرمایه‌گذاران در پروژه‌های زیست‌محیطی باشد.

بهنام‌جو تصریح کرد: پیش از ورود به فاز‌های گسترده‌تر، تأمین زیرساخت‌های اساسی از جمله انتقال پساب به این اراضی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و بدون فراهم شدن این بسترها، اجرای پایدار طرح با چالش مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: مقابله با بیابان‌زایی از نیاز‌های اولیه و راهبردی استان قم به شمار می‌رود و برای تحقق آن، تأمین منابع مالی مناسب اهمیت ویژه‌ای دارد، به‌طوری‌که برای اجرای طرح انتقال پساب به اراضی هدف، اعتباری در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

استاندار قم در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تخصیص به‌موقع این اعتبار و همراهی دستگاه‌های ملی، پروژه انتقال پساب و توسعه عملیات مقابله با بیابان‌زایی تا اوایل سال آینده به مرحله تکمیل برسد و گامی مؤثر در جهت بهبود شرایط زیست‌محیطی استان برداشته شود.

منبع:مهر

تبادل نظر
