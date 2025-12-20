باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استانها به دلیل آلودگی هوا یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز یکشنبه ۳۰ آذرماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام میشود.
بوشهر
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر گفت: در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی برای پدیده گرد و غبار، فردا یکشنبه ۳۰ آذر همه مدارس و مراکز آموزشی به حالت غیرحضوری و ادارات دولتی با رویکرد دورکاری اداره خواهند شد.
خراسان شمالی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و به دلیل برودت هوا مدارس شهرستانهای بجنورد، راز و جرگلان، مانه، شیروان و فاروج ۳۰ آذر غیر حضوری برگزار میشوند.
قم
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: در پی برودت هوا، مدارس شیفت صبح روز یکشنبه ۳۰ آذرماه در برخی از بخشهای استان قم، غیر حضوری شد.
یزد
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: با توجه به شرایط جوی و احتمال یخ زدگی کلیه مقاطع مدارس تفت و بخش خضرآباد اشکذر و مدارس ابتدایی شهر مهریز و ابتدایی و متوسطه اول روستاهای مهریز غیرحضوری شدند.
سمنان
ادارهکل آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: آموزش در برخی مدارس شهرستانهای سمنان و میامی فردا یکشنبه ۳۱ آذر ۱۴۰۴ غیرحضوری است.
مرکزی
بر اساس تصمیم مدیریت بحران استان مرکزی، مدارس ابتدایی نوبت صبح اراک و تفرش فردا ( یکشنبه) ۳۰ آذرماه به دلیل سرما و یخبندان برای دومین روز متوالی تعطیل و آموزش در بستر شاد برگزار میشود.
اصفهان
فعالیت همه مقاطع تحصیلی مدارس شهرستانهای خوانسار و فریدونشهر فردا یکشنبه با یک ساعت تأخیر آغاز میشود.
خراسان رضوی
رییس اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: مدارس ابتدایی و متوسطه اول نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان در نوبت صبح روز یکشنبه ۳۰ آذرماه به صورت مجازی فعالیت خواهند کرد.