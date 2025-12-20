مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از اواسط هفته شاهد کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شرقی کشور خواهیم بود.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب  در کرمان و خراسان بارش باران و برف و در شرق هرمزگان و جزایر واقع در شرق خارج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، رگبار و رعد و برق رخ می دهد.

وی ادامه داد: فردا بارندگی در نوار شرقی پایان می یابد و با نفوذ جریانات شمالی به شرق سواحل دریای خزر، در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ابرناکی، بارش باران و برف، وزش باد و کاهش دما و در نوار شرقی کشور تنها وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می دهد.

وی افزود: روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر می‌شود. دوشنبه در نوار غربی و سه‌شنبه در نیمه شرقی کشور کاهش نسبی دما انتظار می رود.

او بیان کرد: امشب در جزایر واقع در خلیج فارس، وزش باد و نفوذ گرد و خاک از مرزهای جنوبی کشور سبب کاهش کیفیت هوا می شود. همچنین خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و بعد از ظهر شنبه و روز یکشنبه دریای خزر مواج است.

 

