وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای شرایط و ضوابط بسترسازی عملیاتی برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی آمده است: در راستای مصوبات هیات وزیران و اهداف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی بستر‌های عملیاتی لازم برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی را فراهم کرده است.

در این راستا، متقاضیان و فعالان کشاورزی فراسرزمینی می‌توانند برابر دستورالعمل ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی ضمن مراجعه به سامانه مدیریت کشاورزی فراسرزمینی (سماک) به آدرس اینترنتی https://sso.maj.ir/index.aspx، درخواست خود را به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز بارگذاری کنند.

دبیرخانه کشاورزی فراسرزمینی در دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، آمادگی پاسخگویی به سوالات متقاضیان را دارند.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، فراسرزمینی
دولت باید با دادن تعهد بازگشت کارگر به کانادا و روسیه به اونجاها کشاورز اعزام کنه و اونجا کشاورزی خوراک دام راه بندازه و محصولاتش رو بیاره اینجا
