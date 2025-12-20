باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، همزمان با فرارسیدن شب یلدا، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور بستههای ترکیبی ویژهای را برای تمامی مشترکان دائمی، اعتباری و انارستان در نظر گرفته است تا ارتباطات این شب بهیادماندنی، با هزینهای کمتر و دسترسی بیشتر همراه باشد.
بر این اساس، مشترکان دائمی و اعتباری میتوانند بسته ترکیبی «مکالمه نامحدود درونشبکه و ثابت و یک گیگابایت اینترنت» ویژه شب یلدا را از بامداد شنبه ۲۹ آذر تا ساعت ۷ صبح روز دوشنبه اول دی با قیمت ۸ هزار تومان و از طریق کد دستوری «ستاره ۱۰۰ ستاره ۶۷۲ مربع» فعال کنند.
همچنین مشترکان انارستان امکان خرید همین بسته را با قیمت ۵ هزار تومان و از طریق کد «ستاره ۱۰۰ ستاره ۶۶۷۱ مربع» خواهند داشت.
مهلت استفاده از این بستهها صرفا در بازه زمانی اعلامشده از سوی همراه اول بوده و هر مشترک تنها یکبار امکان خرید دارد.
این بستهها قابلیت رزرو یا تمدید خودکار ندارند و امکان خرید آنها بهصورت نقدی و غیرنقدی فراهم شده است.