پیام تسلیت معاون اول رئیس جمهور در پی درگذشت اشرف بروجردی

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور آمده است:خبر درگذشت بانوی گرانقدر، از شخصیت‌های برجسته فرهنگی و سیاسی کشورمان، سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی برای اینجانب تلخ و اندوهبار بود.

وی افزود: خانم اشرف بروجرودی که از خاندانی عالم و ریشه دار بود در زمان حیات خود با روشی مصلحانه و آگاهی بخش سعی در پیگیری مطالبات جامعه بویژه زنان داشت که در این مسیر موفق بود و در زمان حضورشان در کتابخانه ملی هم منشا خدمات ماندگار شد.

معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشت: فقدان این بانوی آزادیخواه مطمئنا ثلمه‌ای جبران ناپذیر برای همکاران و دوستداران ایشان است. صمیمانه درگذشت سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی را به فرزندان، خانواده محترم بویژه برادر بزرگوار آن فقیده سعیده جناب آقای دکتر علاالدین بروجردی تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند قادر متعال برای آن بانوی والامقام علو درجات و همنشینی با حضرت فاطمه زهرا (س) مسالت دارم.

منبع: ریاست جمهوری