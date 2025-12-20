پرونده عقیل کشاورز به ایستگاه پایانی رسید + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - عقیل کشاورز که از سوی مراجع قضایی به اتهام جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه به نفع رژیم صهیونیستی محاکمه شده بود، پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی در دادگاه‌های صالح، محکوم شد. طبق اعلام منابع رسمی، اتهامات وی شامل همکاری اطلاعاتی، انتقال داده‌های حساس و مشارکت در اقدامات مخرب علیه امنیت کشور بوده است.

پرونده این فرد پس از صدور رأی در دادگاه بدوی، در مراحل بالاتر قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حکم صادره به تأیید دیوان عالی کشور رسید و طی کامل تشریفات قانونی، صبح امروز به اجرا درآمد.