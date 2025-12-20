باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پرونده عقیل کشاورز به ایستگاه پایانی رسید + فیلم

حکم اعدام عقیل کشاورز که به جرم جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه به نفع رژیم صهیونیستی محکوم شده بود، پس از تأیید در دیوان عالی کشور، به اجرا درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عقیل کشاورز که از سوی مراجع قضایی به اتهام جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه به نفع رژیم صهیونیستی محاکمه شده بود، پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی در دادگاه‌های صالح، محکوم شد. طبق اعلام منابع رسمی، اتهامات وی شامل همکاری اطلاعاتی، انتقال داده‌های حساس و مشارکت در اقدامات مخرب علیه امنیت کشور بوده است.

پرونده این فرد پس از صدور رأی در دادگاه بدوی، در مراحل بالاتر قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حکم صادره به تأیید دیوان عالی کشور رسید و طی کامل تشریفات قانونی، صبح امروز به اجرا درآمد.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
آقا زاده ها چرا اعدام نمیشوند؟
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
کاش قاچاقچیان و دلالن ارز رو هم اعدا کنید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خدایش بیامرزد

کاش دانه درشتها و محتکرین رو هم اعام میشدند
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۷ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خائن وطن فروش بی پدر و مادر شانس اوردی اعدامت کردن و دستم بهت نرسید
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
آیا واقعاً بدبخت تر از این و امثال او در طول تاریخ بشریت پیدا می شود ، آخه اگر فرعون جنایت می کرد برای منافع خودش و دنیای خودش بود ولی این بدبخت گمراه چه سودی از این خیانت و وطن فروشی می برد جز بدنامی و هلاکت و لعن و نفرین ابدی خدا و بندگان خدا ؟؟؟!!!
۳
۵
پاسخ دادن