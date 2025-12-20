در رده‌بندی پرفروش‌ترین پیراهن‌های بازیکنان فوتبال در سال ۲۰۲۵، مهاجم ۱۸ ساله بارسلونا در صدر قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وب‌سایت Score ۹۰ رتبه‌بندی بازیکنانی که بیشترین پیراهن از آنها در سال ۲۰۲۵ فروخته شده است را منتشر کرد.

در این لیست لامین یامال۱۸ساله در صدر قرار داد و یک میلیون و ۳۲۰ هزار پیراهن یامال در سال ۲۰۲۵ فروخته شده است. پس از او مسی با یک میلیون و ۲۸۰ هزار و لواندوفسکی با یک میلیون و ۱۰۰ هزار پیراهن قرار دارند.

کیلیان امباپه مهاجم فرانسوی رئال هم با فروش یک میلیون و ۲۰ هزار پیراهن در رده چهارم قرار داد.

کریستیانو رونالدو مهاجم النصر، در فروش پیراهن جایگاه خود را از دست داده و اکنون در نیمه دوم ده بازیکن برتر، در کنار بازیکنان دیگری مانند برونو فرناندز (منچستر یونایتد)، هری کین و رودریگو قرار دارد.

نکته عجیب اینکه ارلینگ هالند مهاجم نروژی منچستر سیتی، در لیست ۱۰بازیکن با بیشترین فروش پیراهن جایی قرار ندارد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: بهترین بازیکن فوتبال ، رئال مادرید ، بارسلونا
خبرهای مرتبط
لالیگای اسپانیا؛
آلاوس ۱ - ۲ رئال مادرید/ یاغیان برزیلی منجی آلونسو شدند+ فیلم
جام حذفی اسپانیا؛
تالاورا ۲ - ۳ رئال مادرید/ عبور پراضطراب از حریف دسته چهارمی با درخشش امباپه + فیلم
جام حذفی اسپانیا؛
گوادالاخارا ۰ - ۲ بارسلونا/ صعود سخت شاگردان فلیک مقابل حریف دسته سومی+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خواهران منصوریان محروم شدند
فحاشی به آقا کریم؛ خودزنی تبریزی‌ها خارج از عرف تمام جهان
مهاجم جنجالی پرسپولیس سر از آمریکا در آورد
بیانیه انفجاری تراکتور علیه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال
۴ مهاجم گزینه‌های نقل و انتقالاتی پرسپولیس
خیز ازبکستان برای آقایی در ورزش آسیا
حریف ایران در جام جهانی کی روش را نمی‌خواهد
جوابیه کریم باقری به بیانیه تراکتور
عارف در دیدار با المحرق استقلال را همراهی می‌کند
بازگشایی پیست بین‌المللی اسکی توچال در آستانه شب یلدا
آخرین اخبار
اعلام پرفروش‌ترین پیراهن‌های سال ۲۰۲۵؛ یامال اول شد، مسی دوم!
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره مشکل قلبی نازون
فولاد ۲ - ۰ چادرملو/ برد دلچسب شاگردان گل محمدی در خانه + فیلم
برگزاری کنگره جهانی اسکیت رولبال با نقش‌آفرینی ایران
دربی کویر را گل گهر در ضیافت پنالتی‌ها برد
اعلام علت عدم استفاده از VAR در دیدار مس رفسنجان و گل‌گهر
زمان ۲ مسابقه لیگ برتر تغییر کرد
ملوان ۳ - ۰ مس شهربابک/ صعود راحت انزلی‌چی‌ها به یک چهارم نهایی
لیگ آزادگان؛ خروج موقت شهرداری نوشهر از جمع قعرنشینان
شاگردان عنایتی پیروز نبرد نفس گیر با هوادار
در هفته چهارم والیبال زنان چه گذشت؟/ پیروزی شاگردان «لی»
جوابیه کریم باقری به بیانیه تراکتور
وضعیت مبهم دو بازیکن در استقلال
برگزاری اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از اول دی
قلی زاده در جمع ۱۰ بازیکن گران قیمت لیگ لهستان
مهاجم جنجالی پرسپولیس سر از آمریکا در آورد
کرسی مهم و کلیدی برای هندبال ایران/ پاکدل نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا شد
گلبال ایران صاحب سهمیه جهانی شد
خواهران منصوریان محروم شدند
بیانیه انفجاری تراکتور علیه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال
صورت‌های مالی باشگاه توسط سهامداران تایید شد
۴ مهاجم گزینه‌های نقل و انتقالاتی پرسپولیس
با اعلام رسمی سازمان لیگ؛ تعویق ۲۴ ساعته یک مسابقه حذفی
یاکوبس: گروه مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ متوازن است/ ایران حریف سختی نیست
بازگشایی پیست بین‌المللی اسکی توچال در آستانه شب یلدا
نبرد طارمی و یارمچوک برای رسیدن به ترکیب اصلی المپیاکوس
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به اعضای منتخب سومین دوره کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
خیز ازبکستان برای آقایی در ورزش آسیا
حریف ایران در جام جهانی کی روش را نمی‌خواهد
عارف در دیدار با المحرق استقلال را همراهی می‌کند