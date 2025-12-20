باشگاه خبرنگاران جوان - وب‌سایت Score ۹۰ رتبه‌بندی بازیکنانی که بیشترین پیراهن از آنها در سال ۲۰۲۵ فروخته شده است را منتشر کرد.

در این لیست لامین یامال۱۸ساله در صدر قرار داد و یک میلیون و ۳۲۰ هزار پیراهن یامال در سال ۲۰۲۵ فروخته شده است. پس از او مسی با یک میلیون و ۲۸۰ هزار و لواندوفسکی با یک میلیون و ۱۰۰ هزار پیراهن قرار دارند.

کیلیان امباپه مهاجم فرانسوی رئال هم با فروش یک میلیون و ۲۰ هزار پیراهن در رده چهارم قرار داد.

کریستیانو رونالدو مهاجم النصر، در فروش پیراهن جایگاه خود را از دست داده و اکنون در نیمه دوم ده بازیکن برتر، در کنار بازیکنان دیگری مانند برونو فرناندز (منچستر یونایتد)، هری کین و رودریگو قرار دارد.

نکته عجیب اینکه ارلینگ هالند مهاجم نروژی منچستر سیتی، در لیست ۱۰بازیکن با بیشترین فروش پیراهن جایی قرار ندارد.

منبع: ایرنا