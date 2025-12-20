قانون کولبری روی کاغذ نماند + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس قانون رویه کولبری، درآمدهای حاصل از ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی موظف است بهطور مستقیم در شهرها و مناطق مرزی هزینه شود. این قانون که در تیرماه سال جاری ابلاغ شده، با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان، توسعه زیرساختهای محلی و ساماندهی فعالیتهای مرزی به تصویب رسیده است.
مسئولان ذیربط اعلام کردهاند که در حال حاضر پیگیریهای لازم برای اجرای دقیق و عملیاتی شدن این قانون در حال انجام است و دستگاههای اجرایی مکلفاند منابع حاصل از تجارت مرزی را در راستای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی به کار گیرند.
اجرای این قانون میتواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات معیشتی کولبران، ایجاد شفافیت در تجارت مرزی و تقویت توسعه پایدار در شهرهای مرزی ایفا کند.