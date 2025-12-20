باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابع امنیتی ترکیه میگویند رئیس سازمان اطلاعات این کشور اوایل امروز با خلیل الحیه، مذاکرهکننده ارشد حماس، دیدار کرده و دو طرف در مورد اقدامات لازم برای پیشبرد مرحله دوم طرح صلح غزه گفتوگو کردند.
این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، میگویند ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در چارچوب توافق آتشبس غزه با هیئت حماس در استانبول دیدار کرد و دو طرف در مورد گامهایی که باید برای جلوگیری از نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی برداشته شود، گفتوگو کردند.
مرحله اول آتشبس غزه که از ۱۸ مهرماه آغاز شده، شامل تبادل اسرا و عقبنشینی جزئی ارتش صهیونیستی از نوار غزه بود. مرحله دوم این توافق که آمریکا مدعی است قصد دارد آن را به زودی آغاز کند، شامل استقرار نیروهای خارجی در غزه، تشکیل «هیئت صلح» خارجی و تشکیل یک کمیته تکنوکرات فلسطینی برای اداره غزه است.
آمریکا میگوید قصد دارد مرحله دوم آتشبس غزه را تا سال جدید میلادی آغاز کند.
پیش از این، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر گفت که قاهره فهرستی از ۱۵ نامزد را برای کمیته اداره نوار غزه ارائه کرده که مورد استقبال گسترده گروههای فلسطینی قرار گرفته است.
منبع: خبرگزاری فرانسه