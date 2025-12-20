جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: بیش از ۹۱ هزار نیروی عملیاتی و امدادی با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف امدادی در طرح زمستانه پلیس راهور فعالیت دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران پلیس راه و سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، از اجرای طرح زمستانی پلیس راه در سراسر کشور خبر داد.

وی با اشاره به آغاز بارش‌های برف و باران در محور‌های مختلف کشور گفت: با شروع طرح زمستانی از ۲۵ آذرماه که تا ۲۰ اسفندماه ادامه دارد، همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی در جاده‌های کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر حضور دارند تا ایمنی و روانی تردد هموطنان عزیز حفظ شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در این طرح، بیش از ۹۱ هزار نیروی عملیاتی و امدادی با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، جمعیت هلال احمر، اورژانس کشور، امداد خودرو، ستاد مدیریت بحران، صدا و سیما و سایر نهاد‌های مرتبط همکاری دارند.

سرهنگ محبی ادامه داد: در قالب طرح زمستانی، بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ پایگاه ثابت و سیار در ۱۲۳ گردنه برف‌گیر در ۳۱ استان کشور مستقر شده‌اند تا خدمات لازم را به رانندگان ارائه دهند و از بروز اختلال در تردد‌ها جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار نفر از نیرو‌های به‌کارگیری‌شده در این طرح از کارکنان پلیس هستند، تأکید کرد: این نیرو‌ها از افراد باتجربه‌ای انتخاب شده‌اند که سابقه حضور در طرح‌های زمستانی سال‌های گذشته را دارند و وظیفه اصلی آنها برقراری نظم و انضباط ترافیکی، روان‌سازی ترافیک و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی طرح زمستانی، تأمین ایمنی سفر‌ها در شرایط جوی نامساعد است و پلیس راه با همکاری سایر دستگاه‌ها تلاش می‌کند هموطنان عزیز سفری ایمن داشته باشند و سالم به مقصد برسند.

