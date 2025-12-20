معاون فنی و عملیات مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث خراسان جنوبی گفت: چهار نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در خراسان جنوبی جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا عباسی معاون فنی و عملیات مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث خراسان جنوبی گفت: بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن ناشی از استفاده از بخاری بدون دودکش، چهار نفر در یکی از منازل مسکونی اسلامیه فردوس جان خود را از دست دادند.

این حادثه ساعت ۱۹ و پنج دقیقه امشب به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی افزود: با حضور عوامل اورژانس در محل حادثه مشخص شد چهار نفر شامل دو مرد و دو زن که همگی از اعضای یک خانواده بودند، به علت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان باخته‌اند و علائم قطعی مرگ در آنان مشاهده می‌شد.

معاون فنی و عملیات مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث خراسان جنوبی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، استفاده از بخاری بدون دودکش علت احتمالی این حادثه بوده و هر چهار نفر پیش از رسیدن نیروهای اورژانس در محل فوت شده بودند و امکان احیای آنان وجود نداشت.

وی ادامه داد: سن تقریبی جان‌باختگان حدود ۴۰ سال گزارش شده است و یک نفر از آنان سن بالاتری داشته است.

وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست در فصل سرما از وسایل گرمایشی استاندارد و دارای دودکش ایمن استفاده کرده و نسبت به خطرات گاز مونوکسید کربن توجه جدی داشته باشند.

ایرنا

برچسب ها: مونوکسیدکربن ، مسمومیت
خبرهای مرتبط
در بهار امسال رخ داد؛
مصدومیت بیش از هزار و ۳۰۰ نفر در حوادث ترافیکی خراسان جنوبی
مصرف گاز طبیعی در خراسان جنوبی افزایش یافت
مصرف گاز طبیعی در خراسان جنوبی افزایش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از توسعه زیرساخت‌ها تا دستاورد‌های آموزشی سفر رئیس جمهور
چهار نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در خراسان جنوبی جان باختند
آخرین اخبار
چهار نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در خراسان جنوبی جان باختند
از توسعه زیرساخت‌ها تا دستاورد‌های آموزشی سفر رئیس جمهور
پیشرفت ۹۳ درصدی مرکز جامع انتقال خون خراسان جنوبی
جای خالی صنایع فرآوری در پایتخت معادن سنگ‌های ساختمانی ایران