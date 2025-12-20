باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان هاتفی نژاد مدیر طرح تأمین ناوگان مترویی ایدرو (۹ کلانشهر کشور) درباره سرنوشت تجهیز ناوگان مترو به واگنهای جدید، گفت: طرح تأمین ناوگان مترویی کلانشهرهای کشور، مشهور به طرح ۲۰۰۰ دستگاه واگن، با هدف توسعه خطوط مترو، کاهش فاصله حرکت قطارها و افزایش سهم حملونقل ریلی در کشور در حال اجراست و ۹ کلانشهر تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، قم، کرج، کرمانشاه، اهواز و مشهد را شامل میشود.
هاتفینژاد افزود: مدیریت طرح توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) انجام میشود و وزارت کشور و سازمان شهرداریها به عنوان دستگاههای اجرایی و شهرداریها به عنوان بهرهبرداران، در اجرای پروژه سهیم هستند.
وی گفت: پیمانکاران خارجی و داخلی در بخشهای مختلف پروژه مشارکت دارند و هماهنگی فنی و اجرایی میان آنها توسط مدیر طرح صورت میگیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: تمام ارکان پروژه، از وزارت کشور، سازمان شهرداریها، سازمان گسترش و پیمانکاران داخلی و خارجی، در هماهنگی کامل هستند تا تحویل قطارها طبق زمانبندی انجام شود و پروژه با کیفیت و در زمان مقرر اجرا شود.
هاتفی نژاد افزود: تهران به عنوان پیشتاز قطار شهری در کشور از سال ۱۳۷۸ بهرهبرداری خود را آغاز کرد و اکنون مجموعاً ۱۶۷ قطار شامل ۱۱۸۱ واگن در خطوط مختلف مترو تهران فعال است.
در سایر کلانشهرها شامل اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، کرج و قم نیز حدود ۳۷۴ واگن در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.
پیشبینی ۱۰۷۱ واگن در سه قرارداد برای تهران هاتفینژاد گفت: با توجه به توسعه خطوط و افزایش تقاضا، در قالب طرح ۲۰۰۰ دستگاه، برای تهران مجموعاً ۱۰۷۱ واگن در سه قرارداد پیشبینی شده و برای سایر کلانشهرها قراردادهای ۳۱۵ واگن، ۵۰ واگن برای قم و ۶۹۹ واگن دیگر تعریف شده است.
در واقع، این برنامه به گونهای طراحی شده که ظرفیت ناوگان تهران تقریباً دو برابر و سایر کلانشهرها سه و نیم برابر شود.
وی افزود: با اجرای این پروژهها، مجموعاً حدود ۹۴۵ واگن جدید طی چهار تا پنج سال آینده وارد بهرهبرداری در خطوط قطار شهری کلانشهرها خواهد شد و کیفیت سرویس مترو، فاصله حرکت قطارها و امکان انجام تعمیرات اساسی روی قطارهای قدیمی بهبود مییابد.
وی گفت: همچنین در قالب این طرح، حدود ۵۰ میلیون یورو برای خرید قطعات یدکی پیشبینی شده است که نقش مهمی در افزایش کیفیت بهرهبرداری و پایداری ناوگان، به ویژه در تهران، خواهد داشت.
مدیر طرح تأمین ناوگان مترویی کلانشهرها تصریح کرد: ارزش کل پروژهها بیش از ۳ میلیارد یورو است که بخشی از منابع از فاینانس خارجی و بخشی از منابع از محل منابع داخلی تأمین میشود.
این ترکیب مالی امکان اجرای همزمان چند قرارداد را فراهم کرده است.
عمق داخلی سازی به ۵۵ درصد رسید وی گفت: در پروژههای قبلی، سهم ساخت داخل حداکثر ۳۵ درصد بود، اما در این طرح سهم ساخت داخل به حدود ۵۵ درصد افزایش یافته است.
این موضوع باعث انتقال فناوری، اشتغالزایی و تقویت صنایع ریلی داخلی میشود. هاتفینژاد افزود: زمانبندی تحویل قطارها مشخص است و ورود اولین واگنها از پایان سال جاری آغاز میشود.
این روند تا پایان سال ۱۴۰۷ ادامه خواهد داشت و متوسط تحویل ماهانه بیش از ۲۰ واگن پیشبینی شده است.
اولین قطارها تا پایان امسال وارد کشور خواهند شد وی گفت: پروژه ۶۳۰ واگن تهران از سال ۱۴۰۲ شروع شده و اولین قطارها تا پایان امسال وارد کشور خواهند شد و برنامهریزی شده که در سه سال آینده، ۹۰ رام قطار به تدریج به ناوگان اضافه شود.
هاتفینژاد افزود: پروژههای ۳۱۵، ۵۰ و ۶۹۹ واگن سایر کلانشهرها نیز با پیگیری مدیر طرح و رفع موانع مالی و فنی در حال اجراست و ساخت و مونتاژ قطعات داخلی در حال تکمیل است.
وی افزود: طرح قطار ملی ایران نیز همزمان با این پروژه در حال پیشرفت است و با سهم ساخت داخل تا ۸۵ درصد، اولین قطار ملی آماده ورود به خطوط مترو شده است.
این مقام مسئول گفت: اجرای این طرح، توسعه صنایع داخلی، افزایش عمق ساخت داخل و تقویت انتقال فناوری، اشتغالزایی، بهبود شرایط بهرهبرداری از مترو، کاهش فاصله حرکت قطارها، افزایش ظرفیت جابجایی مسافران، کاهش آلودگی و ترافیک و ارتقای رفاه عمومی شهروندان را به دنبال خواهد داشت و بخشی از برنامه دولت برای توسعه حملونقل پاک به شمار میرود.
