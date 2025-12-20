شگفتانه شبکه نسیم برای شب یلدا

باشگاه خبرنگاران جوان - ویژه‌برنامه یلدایی «هزار و یک» به تهیه‌کنندگی فریدالدین نیکجو و اجرای هومن حاج‌عبداللهی، با حضور جناب‌خان (با صداپیشگی محمد بحرانی) یکشنبه ۳۰ آذر ماه ساعت ۲۲ به‌صورت ویژه از شبکه نسیم به روی آنتن می‌رود.

در این برنامه، میهمانان ویژه‌ای از جمله ایرج طهماسب، گعده مادران (آزیتا لاچینی، مهوش صبرکن، مینا جعفرزاده، مهوش وقاری)، علی مولایی (خواننده)، ارکستر سمفونیک صدا و سیما با اجرای قطعات خاطره‌انگیز و دکتر حسین علیان حضور خواهند داشت تا شبی شاد، صمیمی و خاطره‌انگیز را برای مخاطبان رقم بزنند.