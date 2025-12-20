ویژه‌برنامه یلدایی «هزار و یک» با اجرای هومن حاج‌عبداللهی و با حضور جناب‌خان یکشنبه ۳۰ آذر ماه ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ویژه‌برنامه یلدایی «هزار و یک» به تهیه‌کنندگی فریدالدین نیکجو و اجرای هومن حاج‌عبداللهی، با حضور جناب‌خان (با صداپیشگی محمد بحرانی) یکشنبه ۳۰ آذر ماه ساعت ۲۲ به‌صورت ویژه از شبکه نسیم به روی آنتن می‌رود.

در این برنامه، میهمانان ویژه‌ای از جمله ایرج طهماسب، گعده مادران (آزیتا لاچینی، مهوش صبرکن، مینا جعفرزاده، مهوش وقاری)، علی مولایی (خواننده)، ارکستر سمفونیک صدا و سیما با اجرای قطعات خاطره‌انگیز و دکتر حسین علیان حضور خواهند داشت تا شبی شاد، صمیمی و خاطره‌انگیز را برای مخاطبان رقم بزنند.

برچسب ها: شبکه نسیم ، شب یلدا
خبرهای مرتبط
توصیه‌های ترافیکی پلیس راهور تهران ویژه شب یلدا
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
فیلمی از خودنمایی هنداونه شب یلدا در میوه فروشی‌های شهرستان اهر
شب‌نشینی یلدا با بسته مکالمه نامحدود و اینترنت همراه اول
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
شب یلدا هم زو تموم شه
۰
۰
پاسخ دادن
«۱۰۰۱» با مجری جدید بر می‌گردد
یوسف صیادی در بیمارستان بستری شد
«باد زرد ونگوک» بیش از ۲میلیارد فروخت
شگفتانه شبکه نسیم برای شب یلدا
یوسف صیادی از بیمارستان ترخیص شد
آخرین اخبار
یوسف صیادی از بیمارستان ترخیص شد
شگفتانه شبکه نسیم برای شب یلدا
یوسف صیادی در بیمارستان بستری شد
«۱۰۰۱» با مجری جدید بر می‌گردد
«باد زرد ونگوک» بیش از ۲میلیارد فروخت
ویژه‌برنامه‌های رادیو برای بلندترین شب سال
اشرف بروجردی درگذشت
بحث حضور جادوگران در فوتبال به برنامه «برمودا» کشیده شد
نادر سلیمانی ایفاگر نقشی تازه در «دیوار دفاعی»