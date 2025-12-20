یوسف صیادی بازیگر سینما و تلویزیون که به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان بستری شده بود، ترخیص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نعیمه نظام دوست شامگاه شنبه گفت: حال یوسف صیادی خوب است و هیچ جای نگرانی هم وجود ندارد. یوسف صیادی ترخیص شده و به منزل منتقل شده است.

همچنین یوسف صیادی از بهبودی خود خبر داد.

منبع: ایرنا

