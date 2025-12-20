یوسف صیادی بازیگر سینما و تلویزیون که به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان بستری شده بود، ترخیص شد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u0639\u06cc\u0645\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0645 \u062f\u0648\u0633\u062a \u0634\u0627\u0645\u06af\u0627\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a: \u062d\u0627\u0644 \u06cc\u0648\u0633\u0641 \u0635\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u062e\u0648\u0628 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0647\u06cc\u0686 \u062c\u0627\u06cc \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0645 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f.\u00a0\u06cc\u0648\u0633\u0641 \u0635\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u062a\u0631\u062e\u06cc\u0635 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0632\u0644 \u0645\u0646\u062a\u0642\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u06cc\u0648\u0633\u0641 \u0635\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0627\u06cc\u0631\u0646\u0627