انتظار میرود گوشی شیائومی ۱۷ اولترا بهزودی بهعنوان جانشین مدل محبوب شیائومی ۱۵ اولترا معرفی شود. اگرچه شرکت شیائومی هنوز بهصورت رسمی زمان رونمایی از این دستگاه را اعلام نکرده است، اما گزارشهای جدید از منابع غیررسمی تصویری روشنتر از زمان احتمالی عرضه این گوشی دارند. طبق اطلاعات منتشر شده توسط یک افشاگر معروف با نام «اسمارت پیکاچو»، احتمالا شیائومی از هفته آینده فرآیند پیشفروش این گوشی را آغاز خواهد کرد.
از نظر قیمت، منابع نزدیک به این برند اعلام کردهاند که قیمت شیائومی ۱۷ اولترا احتمالاً مشابه نسل قبلی خود، یعنی شیائومی ۱۵ اولترا خواهد بود. برای مقایسه قیمت گوشی های شیائومی، مدل پایه شیائومی ۱۵ اولترا با حافظه رم ۱۲ گیگابایت و حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت با قیمت ۶۴۹۹ یوان عرضه شده بود.
نسخه قدرتمندتر با ۱۶ گیگابایت رم و ۱ ترابایت حافظه داخلی قیمتی در حدود ۷۷۹۹ یوان داشت. بنابراین میتوان انتظار داشت که مدل جدید نیز با همین بازه قیمتی و پیکربندیهای مشابه وارد بازار شود، هرچند این اطلاعات هنوز بهطور رسمی از سوی شیائومی تأیید نشدهاند.
گفته میشود شیائومی ۱۷ اولترا چهارمین عضو از خانواده سری شیائومی ۱۷ خواهد بود. این سری در حال حاضر شامل مدلهای استاندارد، پرو و پرو مکس است و نسخه اولترا بهعنوان قدرتمندترین عضو این خانواده وارد بازار خواهد شد. همچنین بنابر شایعات، این گوشی در تستهای بنچمارک گیکبنچ نیز فهرست شده است که به قدرت سختافزاری آن اشاره دارد.
در بخش سختافزار، انتظار میرود این گوشی به چیپست قدرتمند اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ مجهز شود. از نظر دوربین نیز پیشبینی میشود با یک ماژول چهارگانه در پنل پشتی روبهرو باشیم که توسط لایکا تنظیم شده است. در این ترکیب، احتمال حضور یک سنسور ۲۰۰ مگاپیکسلی پریسکوپی به همراه سه دوربین ۵۰ مگاپیکسلی دیگر بسیار بالا عنوان شده است.
بد نیست تو این بخش یه مقایسه ای هم داشته باشیم. شیائومی ۱۷ اولترا از نظر دوربین قویترین گزینه بین این سه مدل محسوب میشود. این گوشی به دلیل استفاده از سنسور اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی و لنز پریسکوپی پیشرفته، جزئیات تصویر و قدرت زوم بسیار بالاتری نسبت به شیائومی ۱۷ پرومکس دارد.
شیائومی ۱۷ پرو مکس دوربین متعادلتری با سنسور ۵۰ مگاپیکسلی دارد که برای استفاده روزمره بسیار مناسب است. آیفون ۱۷ پرو مکس بیشتر بر پردازش نرمافزاری و طبیعی بودن رنگها تمرکز دارد و در فیلمبرداری و پایداری کیفیت تصویر عملکرد بسیار دقیقی از خود نشان میدهد، اما از نظر قدرت زوم و عدد مگاپیکسل نسبت به شیائومی ۱۷ اولترا ضعیفتر است.
نمایشگر این گوشی نیز احتمالا یک صفحه نمایش ۶.۸ اینچی از نوع LTPO با وضوح ۲K خواهد بود که کیفیت بسیار بالایی برای تماشای محتوا و بازی فراهم میکند. از دیگر ویژگیهای احتمالی این دستگاه میتوان به فریم میانی از جنس آلیاژ تیتانیوم با فناوری چاپ سهبعدی اشاره کرد که میتواند دوام و زیبایی بدنه را افزایش دهد.
در بخش باتری نیز شایعه شده است که شیائومی ۱۷ اولترا به باتری قدرتمندی با ظرفیتی بین ۷ هزار تا ۷۵۰۰ میلیآمپر ساعت مجهز خواهد شد. این باتری احتمالا از شارژ بیسیم ۵۰ واتی نیز پشتیبانی میکند که امکان شارژ سریع و آسان دستگاه را فراهم خواهد کرد.
بر اساس این گزارشها، گفته میشود پیشفروش شیائومی ۱۷ اولترا از ۱۵ دسامبر آغاز شده و تا ۲۵ دسامبر ادامه خواهد داشت. در صورت صحت این اطلاعات، رونمایی رسمی دستگاه میتواند در تاریخ ۲۶ دسامبر انجام شود. این موضوع نشان میدهد که شیائومی ممکن است اینبار زودتر از برنامه همیشگی خود، پرچمدار جدیدش را معرفی کند.
ابلاغیههای جدید همچنین نشان میدهد که شیائومی ۱۷ اولترا ممکن است پیش از نمایشگاه جهانی MWC در بارسلونا معرفی شود. در سالهای گذشته، شیائومی اغلب مدلهای اولترای خود را چند روز قبل از این رویداد جهانی ابتدا در چین عرضه میکرد، اما این بار شواهدی وجود دارد که نشان میدهد این رونمایی زودتر از همیشه انجام خواهد شد.
در مجموع، اگر این اطلاعات صحت داشته باشند، شیائومی ۱۷ اولترا یکی از قدرتمندترین گوشیهای پرچمدار سال آینده خواهد بود که با تمرکز ویژه روی دوربین، باتری و کیفیت ساخت، قصد دارد جایگاه خود را در بازار رقابتی گوشیهای هوشمند تثبیت کند.