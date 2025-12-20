حمایت از رژیم صهیونیستی، حامیان ترامپ را رودررو کرد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست حامیان دونالد ترامپ در ایالت آریزونا شاهد درگیری لفظی و فیزیکی میان موافقان و مخالفان سیاست‌های دولت آمریکا، به‌ویژه در قبال رژیم صهیونیستی بود. گزارش‌ها حاکی است حمایت بی‌قیدوشرط کاخ سفید از اقدامات رژیم صهیونیستی، موجی از نارضایتی را حتی در میان بدنه سنتی و هسته سخت حامیان ترامپ ایجاد کرده است.

برخی معترضان در این نشست با انتقاد از سیاست‌های خارجی واشنگتن، خواستار تغییر رویکرد آمریکا در قبال تحولات منطقه و توقف حمایت از رژیم صهیونیستی شدند. این اعتراض‌ها با واکنش تند طرفداران سیاست‌های فعلی مواجه شد و فضای نشست را متشنج کرد.