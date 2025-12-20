هتل های نزدیک دروازه قرآن شیراز به‌دلیل موقعیت مکانی خود و فاصله کوتاه تا حافظیه، سعدیه و ورودی‌های اصلی شهر و دسترسی سریع و راحت‌تر به تخت‌جمشید و پاسارگاد جزو محبوب‌ترین گزینه‌های اقامتی برای مسافران به حساب می‌آید. پس اگر برنامه سفر به شیراز دارید و می‌خواهید اقامتی راحت با دسترسی سریع به جاهای تاریخی استان فارس داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم به‌دنبال یک هتل نزدیک دروازه قرآن شیراز باشید.

هزینه اقامت در هتل های لوکس شیراز

هزینه اقامت در هتل‌ های شیراز بسته به موقعیت مکانی، امکانات رفاهی و تعداد ستاره‌های هتل، متغیر است. هتل‌های ۴ و ۵ ستاره به دلیل خدمات و امکانات باکیفیت‌تر، معمولاً قیمت بالاتری دارند. در میان هتل‌های ۵ ستاره، هتل پرسپولیس از نظر قیمت گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه محسوب می‌شود، در حالی که هتل چمران یکی از محبوب‌ترین انتخاب‌ها در این دسته به شمار می‌آید.

هتل بزرگ و هتل پرسپولیس از آن دسته هتل‌های ۵ ستاره نزدیک دروازه قرآن هستند که می‌توانید برای دسترسی بهتر به جاذبه‌های شیراز در آن‌ها اقامت کنید.

هتل های ۵ ستاره نزدیک دروازه قرآن شیراز

اگر به‌دنبال رزرو هتل های لوکس شیراز هستید، بهترین انتخاب برای شما هتل‌های ۵ ستاره نزدیک دروازه قرآن است. هتل های نزدیک دروازه قرآن شیراز به جاذبه‌های گردشگری شهر مثل حافظیه و سعدیه و استان فارس مثل تخت‌جمشید و پاسارگاد نزدیک است و با اقامت در آن‌ها دسترسی ساده و راحتی به جاهای تاریخی و گردشگری شیراز دارید. در ادامه این هتل‌ها را معرفی می‌کنیم:

هتل بزرگ

هتل بزرگ شیراز در مشهورترین ورودی شهر، در خیابان‌های اطراف دروازه قرآن قرار دارد و یکی از لوکس‌ترین هتل‌های شیراز به شمار می‌رود. این هتل نزدیک دروازه قرآن شیراز به‌خاطر نمای بیرونی و شباهتش به کشتی و همچنین چشم‌اندازش از شهر، در بین گردشگران محبوبیت دارد. هتل بزرگ دارای بزرگ‌ترین رستوران گردان ایران است و خدمات و امکاناتی که به مسافران ارائه می‌دهد، در حد استانداردهای بین‌المللی است.

ازجمله امکانات رفاهی هتل بزرگ شیراز می‌توان به کافی‌شاپ با نمای مشرف به شیراز، بیزینس روم، صرافی، مرکز خرید و فروشگاه، اتاق بازی، سالن بیلیارد، گیم ‌نت، رستوران بام، خدمات CIP، خدمات پزشکی و تور شهری شیراز اشاره کرد. این تنوع بالای فضاهای تفریحی و خدمات اختصاصی باعث شده اقامت در هتل بزرگ شیراز به یکی از بخش‌های خاطره‌انگیز سفر تبدیل شود.

هتل پرسپولیس

هتل پرسپولیس شیراز در نزدیکی حافظیه قرار دارد و فاصله‌اش با دروازه قرآن تنها ۳.۳ کیلومتر است. این هتل 5 ستاره از لوکس‌ترین هتل های نزدیک دروازه قرآن شیراز به شمار می‌رود و فضایی راحت، دلنشین و مجلل را برای مهمانان فراهم کرده است. از نظر امکانات، هتل پرسپولیس شیراز خدماتی استاندارد و قابل‌قبول مثل اتاق‌های تمیز و مجهز، رستوران با منوی متنوع، کافی‌شاپ، سالن ورزشی و فضای آرام لابی دارد. وجود این خدمات باعث شده هتل پرسپولیس در میان هتل‌های ۵ ستاره نزدیک دروازه قرآن شیراز به‌عنوان گزینه‌ای خوش‌نام و قابل اعتماد شناخته شود.

هتل هما

هتل هما شیراز یکی از هتل های شیراز نزدیک دروازه قرآن است که بیشتر به‌خاطر فضای آرام، محوطه سبز وسیع و حال‌وهوای کلاسیک خود شناخته می‌شود. این هتل برای مسافرانی مناسب است که ترجیح می‌دهند کمی دور از شلوغی مرکز شهر باشند و درعین‌حال به دروازه قرآن و مراکز خرید شیراز دسترسی نزدیک داشته باشند. آنچه هتل هما شیراز را متمایز و به‌عنوان یکی از بهترین هتل های نزدیک دروازه قرآن شیراز برجسته می‌کند، امکاناتی مثل فضای سبز، اتاق‌های بزرگ با نور طبیعی، رستوران با منوی متنوع غذاهای ایرانی و بین‌المللی، زمین تنیس، پارک کودک و نزدیکی به جاهای دیدنی شیراز است.

هتل های ۴ ستاره نزدیک دروازه قرآن شیراز

اگر قصد اقامت در هتل های نزدیک دروازه قرآن شیراز را دارید، می‌توانید در هتل‌های ۴ ستاره نیز اقامت کنید و از مزایای نزدیکی به جاهای دیدنی شیراز و هزینه به‌صرفه‌تر رزرو هتل نیز بهره‌مند شوید. هتل‌های ۴ ستاره نزدیک دروازه قرآن شیراز از نظر خدمات و امکانات در سطحی استاندارد و باکیفیت قرار دارد و با اسکان در آن‌ها از دسترسی بسیار مناسبی به جاذبه‌های گردشگری شیراز دارید.

هتل رویال

هتل رویال شیراز یکی از هتل های نزدیک دروازه قرآن شیراز است که در میدان ابوالکلام واقع شده و از نظر دسترسی به جاهای دیدنی شیراز موقعیتی بسیار مناسب دارد. هتل رویال دکوراسیون شیک و مدرن دارد و ازجمله امکانات رفاهی هتل نیز می‌توان به رستوران بام، استخر، سونا و جکوزی اشاره کرد. فضای داخلی هتل رویال شیراز با تمرکز بر سادگی، نور مناسب و چیدمان مدرن طراحی شده و اتاق‌های یک تا ۴ نفره هتل، امکانات لازم برای یک اقامت راحت را در اختیار شما می‌گذارد. مهم‌ترین مزیت هتل رویال، دسترسی خوب این هتل نزدیک دروازه قرآن شیراز به مکان‌های تاریخی شیراز مثل حافظیه، سعدیه، آرامگاه خواجوی کرمانی، باغ ارم و همچنین رستوران‌های مشهور شیراز مثل هفت‌خوان و باکویه است.

هتل پارک سعدی

هتل پارک سعدی دقیقا روبه‌روی باغ جهان‌نما و در چند قدمی حافظیه قرار دارد و از مشهورترین هتل های شیراز نزدیک دروازه قرآن به شمار می‌رود. رستوران با منوی متنوع غذاهای ایرانی، کافی‌ شاپ، پارکینگ اختصاصی، آسانسور، لاندری، خدمات روم‌سرویس و تاکسی‌سرویس از جمله امکانات رفاهی هتل پارک است که در کنار فضای سبز اطراف هتل و محوطه دنج آن، شرایط مناسبی برای استراحت و آرامش پس از بازدیدتان از جاذبه‌های تاریخی شیراز فراهم می‌کند. هتل پارک سعدی شیراز با تمرکز بر ارائه خدمات استاندارد و امکانات ضروری، گزینه‌ای مناسب برای مسافرانی است که به‌دنبال اقامتی مقرون‌به‌صرفه همراه با امکانات کامل در شیراز هستند.

هتل بوتیک سنتی یوتاب

هتل بوتیک یوتاب شیراز بیش از آن‌که یک محل اقامت باشد، تجربه‌ای متفاوت از اقامت در فضای تاریخی این شهر باستانی به‌شمار می‌رود. طراحی هتل بوتیک یوتاب با الهام از الگوهای معماری اصیل ایرانی و تلفیق آن با جزئیات معاصر انجام شده و نتیجه، معماری کم‌نظیر و باشکوه با بافت آجری و تناسبات دقیق، طاق‌ها و بازی هوشمندانه نور و سایه است. استفاده از متریال بومی، رنگ‌های گرم و عناصر سنتی، هویت بصری متمایزی به هتل بوتیک یوتاب بخشیده که آن را از اقامتگاه‌های معمولی شیراز جدا می‌کند.

در کنار معماری شاخص، هتل بوتیک یوتاب خدمات و امکانات رفاهی مطلوب و باکیفیت را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. اتاق‌ها و سوئیت ویژه چهارنفره این هتل با طراحی منحصربه‌فرد، مبلمان سفارشی، نورپردازی ملایم و امکاناتی مانند تهویه مطبوع، اینترنت و مینی‌بار تجهیز شده تا ضمن حفظ اصالت فضا، اقامتی آسوده را نیز برای شما به ارمغان آورد؛ همچنین فضای نشیمن مشترک و حیاط دل‌نشین هتل، محیطی مناسب برای استراحت و تعامل فراهم کرده و می‌توانید صبح‌ها و شب‌ها در این فضای مشترک به گفت‌وگو بنشینید. هتل بوتیک یوتاب در خیابان سعدی واقع شده و گرچه تا دروازه قرآن شیراز حدود ۱۰ دقیقه فاصله دارد، اما اقامت در آن بسیار خاطره‌انگیز خواهد بود.

در آخر

رزرو هتل از میان هتل های نزدیک دروازه قرآن شیراز این امکان را برای شما فراهم می‌کند که بدون صرف زمان طولانی در مسیر، به مهم‌ترین جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی مثل تخت‌جمشید و حافظه دسترسی داشته باشید. تنوع گزینه‌ها، از هتل‌های ۵ ستاره لوکس گرفته تا هتل‌های ۴ ستاره و بوتیک‌های خاص، باعث شده با هر بودجه و سلیقه‌ای یک هتل نزدیک دروازه قرآن شیراز متناسب با نیاز خود پیدا کنید. اگر به‌دنبال اقامتی آرام، دسترسی آسان و تجربه‌ای رضایت‌بخش از سفر به شیراز هستید، بررسی و مقایسه هتل های شیراز نزدیک دروازه قرآن می‌تواند تصمیم‌گیری شما را ساده‌تر کند.