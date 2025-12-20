باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی در حال بررسی پیشنهاد «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم برای ساخت زندانی است که قساوت این رژیم را بیش از پیش آشکار می‌کند.

گفته شده بن گویر پیشنهاد کرده برای اسرای فلسطینی زندانی ساخته شود که توسط تمساح‌ها محاصره می‌شود.

کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که به طرز شگفت‌آوری، مقامات زندان این ایده را رد نکرده‌اند. در عوض، آنها به طور جدی در حال امکان‌سنجی این طرح هستند تا در صورت لزوم، آن را اجرایی کنند.

این پیشنهاد در حالی مطرح شده که اسرای فلسطینی که مهرماه امسال طبق توافق آتش‌بس غزه آزاد شدند، به طور گسترده از شکنجه‌های وحشیانه در زندان‌های این رژیم خبر داده بودند. پزشک قانونی غزه در آن زمان اعلام کرد که آثار شکنجه روی پیکر‌های شهدا نیز کاملا مشخص است و اندام برخی از آنها به طرز مشکوکی از بدن خارج شده است.

