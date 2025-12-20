وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی پیشنهاد کرده زندانی برای اسرای فلسطینی ساخته شود که توسط تمساح‌ها محاصره شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی در حال بررسی پیشنهاد «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم برای ساخت زندانی است که قساوت این رژیم را بیش از پیش آشکار می‌کند. 

گفته شده بن گویر پیشنهاد کرده برای اسرای فلسطینی زندانی ساخته شود که توسط تمساح‌ها محاصره می‌شود. 

کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که به طرز شگفت‌آوری، مقامات زندان این ایده را رد نکرده‌اند. در عوض، آنها به طور جدی در حال امکان‌سنجی این طرح هستند تا در صورت لزوم، آن را اجرایی کنند.

این پیشنهاد در حالی مطرح شده که اسرای فلسطینی که مهرماه امسال طبق توافق آتش‌بس غزه آزاد شدند، به طور گسترده از شکنجه‌های وحشیانه در زندان‌های این رژیم خبر داده بودند. پزشک قانونی غزه در آن زمان اعلام کرد که آثار شکنجه روی پیکر‌های شهدا نیز کاملا مشخص است و اندام برخی از آنها به طرز مشکوکی از بدن خارج شده است.

منبع: قدس نیوز

برچسب ها: بن غفیر ، تمساح ، اسرای فلسطینی
خبرهای مرتبط
جنایت سیستماتیک علیه خانواده مروان برغوثی
عفو بین‌الملل: قانون اعدام فلسطینیان در اسرائیل تبعیض سیستماتیک است
واکنش حماس به گزارش‌های آمریکا در مورد وخامت اوضاع اسرای فلسطینی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دادگاه پاکستان عمران خان و همسرش را به ۱۷ سال زندان محکوم کرد
آمار کشته‌شدگان آتش‌سوزی هنگ کنگ به ۱۶۱ نفر رسید
ادعای ان‌بی‌سی درباره رایزنی احتمالی نتانیاهو و ترامپ پیرامون برنامه موشکی ایران
وان‌پلاس از یکی از بهترین تبلت‌های خود رونمایی کرد
اظهارات کلیدی پوتین؛ ناتو، صلح اوکراین و دارایی‌های مسدود شده
سوءاستفاده اسرائیل و آمریکا از کودکان بیمار اوکراینی
تفسیر یک سراب به روایت ترامپ
اوربان: وام اوکراین، اتحادیه اروپا را به سمت جنگ سوق می‌دهد
اوکراین باید برای ادامه درگیری در سال ۲۰۲۶ آماده باشد
اردن مشارکت با آمریکا در حملات هوایی امروز در خاک سوریه را تأیید کرد
آخرین اخبار
پیشنهاد بن گویر برای ساخت زندان با حصاری از تمساح‌ها!
ارتش صهیونیستی مدعی دستگیری عضو داعش در جنوب سوریه شد
رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با خلیل الحیه دیدار کرد
ادعای دولت لبنان: مرحله اول طرح تجمیع تسلیحات به پایان نزدیک است
توقیف کشتی ونزوئلایی در آ‌ب‌های بین‌المللی توسط آمریکا
ادعای ان‌بی‌سی درباره رایزنی احتمالی نتانیاهو و ترامپ پیرامون برنامه موشکی ایران
زلنسکی: هیچ انتخاباتی در مناطق اشغال شده برگزار نمی‌شود
عبدالعاطی: نیروی حافظ صلح در غزه نه برای تحمیل بلکه برای نظارت مستقر می‌شود
ترکیه از بررسی مرحله دوم آتش‌بس غزه در مذاکرات میامی خبر داد
اردن مشارکت با آمریکا در حملات هوایی امروز در خاک سوریه را تأیید کرد
توافق اوکراین و پرتغال بر سر تولید مشترک پهپاد‌های دریایی
وان‌پلاس از یکی از بهترین تبلت‌های خود رونمایی کرد
اوربان: وام اوکراین، اتحادیه اروپا را به سمت جنگ سوق می‌دهد
نیرو‌های اسرائیلی حملات جدیدی را در حومه قنیطره سوریه انجام دادند
اوکراین باید برای ادامه درگیری در سال ۲۰۲۶ آماده باشد
سوءاستفاده اسرائیل و آمریکا از کودکان بیمار اوکراینی
تفسیر یک سراب به روایت ترامپ
آمار کشته‌شدگان آتش‌سوزی هنگ کنگ به ۱۶۱ نفر رسید
اظهارات کلیدی پوتین؛ ناتو، صلح اوکراین و دارایی‌های مسدود شده
دادگاه پاکستان عمران خان و همسرش را به ۱۷ سال زندان محکوم کرد
ترامپ در آستانه دور بعدی مذاکرات اوکراین در میامی به فلوریدا می‌رود
حمله انتحاری به یک پست نظامی در شمال غربی پاکستان و کشته شدن چهار نفر
دولت آمریکا انتشار پرونده‌های اپستین را آغاز کرد
ترامپ: آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه داعش در سوریه آغاز کرده است
تهدید پنهان در عمق کارائیب: آیا آمریکا به سوی جنگ جدید گام برمی‌دارد؟
زمستان؛ سلاح خاموش رژیم صهیونیستی برای نسل‌کشی در غزه
بازنویسی نقشه یمن: جدایی‌طلبان جنوب در آستانه احیای مرزهای کهن؟
آمریکا هفت چهره نزدیک به مادورو را تحریم کرد