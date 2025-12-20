باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در گفتوگوی ویژه خبری اظهار داشت:تفاهمنامهای به ارزش ۱۲۵۰ دستگاه اتوبوس با ۵ شرکت تولید داخل کشور منعقد شده است. این اقدام به منظور احیای صنعت تولید اتوبوس و تأمین نیازهای حمل و نقل عمومی صورت گرفته است.
وی ادامه داد:طبق این تفاهمنامه به هر یک از ۵ شرکت تولیدی سهمی اختصاص داده شده و منابع مالی نیز در بانک ذخیره شدهاند که تسهیلات لازم برای این شرکتها را فراهم میکند.
او بیان کرد:تا دیروز، تخصیص حدود ۵۰۰ دستگاه قطعی شده و بقیه نیز در حال تخصیص هستند. هدف این است که قطعات منفصل وارد شده و در داخل کشور به اتوبوس تبدیل شوند.
اکبری توضیح داد:تمامی تلاشها معطوف به تولید این ۱۲۵۰ دستگاه تا سال آینده است. این پروژه به احیای چرخ تولید اتوبوسهای برون شهری که سالها متوقف شده بودند، کمک میکند.
او بیان کرد: تمامی اتوبوسهای عمده برون شهری داخل کشور که در حال حاضر در حال سرویسدهی هستند، در داخل کشور تولید شدهاند. با این حال، در هفت یا هشت سال گذشته، این کارخانجات دچار رکود شده بودند.
وی افزود: یک مصوبه برای واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس که در سالهای گذشته عملکرد خوبی نداشت، دوباره احیا شده و دولت آن را تمدید کرده است.
او بیان کرد: این مصوبه با همکاری وزارت صمت به جریان افتاد. تا دیروز، ۱۵۰۰ دستگاه از این ۲۰۰۰ دستگاه ثبت سفارش شده و تخصیص ارزش آنها انجام شده یا به زودی انجام خواهد شد.
اکبری توضیح داد: از ابتدای سال، حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس وارد شده است. برخی از این اتوبوسها منتظر پلاک هستند و برخی دیگر پلاک شده و در حال حاضر در حال سرویسدهی هستند.
او بیان کرد: تلاشهای زیادی در حال انجام است تا ۲۰۰۰ دستگاه در کنار ۱۲۵۰ دستگاه تولیدی محقق شود. اگر همه ارکان به خوبی کار کنند، پیشبینی میشود که تا سال آینده حداقل ۳۰۰۰ اتوبوس جدید تولید شود.
وی افزود:از محل ماده ۱۲، هماکنون توافق جدیدی با وزارت نفت و شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در حال انجام است تا از صرفهجویی سوخت، سرمایهگذاری جدیدی برای تولید ۲۰۰۰ دستگاه دیگر انجام شود.
او بیان کرد:سال ۱۴۰۳ شاهد تولید حداقل ۲۰ تا ۲۵ هزار کامیون در داخل کشور خواهد بود. این عدد میتواند به عنوان یک فرصت مناسب برای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد:در قانون بودجه و قوانین دائمی، بهخصوص در قانون برنامه هفتم، ظرفیتی برای واردات کامیون و کشندهها پیشبینی شده است. طبق این قوانین، در ازای اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده، امکان واردات تعدادی کامیون جدید وجود دارد.
او بیان کرد:با این حال، یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، مسائل ارزی است. اگر این مشکلات حل شوند و با همکاری وزارت صنعت، نوسازی کامیونی آغاز شود، میتوانیم به اهداف خود نزدیکتر شویم.
اکبری توضیح داد:در حال حاضر، حدود ۱۰۰ هزار کامیون بالای ۲۵ سال در کشور وجود دارد که این کامیونها مشکلاتی از قبیل آلودگی، ایمنی و مصرف سوخت زیاد را به همراه دارند. نوسازی این ناوگان تا پایان برنامه هفتم یکی از اولویتهای اصلی است و باید تلاش کنیم که حداقل این ۱۰۰ هزار کامیون به هر قیمتی نوسازی شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:یکی از موانع جدی در نوسازی کامیونها، نبود قانونی برای خارج کردن کامیونهای فرسوده از چرخه خدمتدهی و حمل بار بود. اما خوشبختانه، یک آییننامه جدید در دولت با محوریت سازمان محیط زیست نهایی شده است که بهزودی تصویب خواهد شد.
وی افزود:این آییننامه مشوقهایی را برای اسقاط کامیونها در نظر گرفته است. با اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده، گواهینامهای صادر میشود که دارای ارزش است. همچنین، لاشه خودرو نیز ارزش اقتصادی دارد. تسهیلاتی که در کنار این آییننامه ارائه میشود، به گونهای است که تقریباً بدون آورده نقدی، میتوان یک کامیون نو را در کنار یک کامیون فرسوده قرار داد و نوسازی را عملی کرد.
در ادامه این برنامه قربانی معاون حملونقل وزیر راه وشهرسازی در ادامه این برنامه توضیح داد: ما در شورای حمل و نقل و ایمنی، به یاد دارم که روز چهارشنبه سردار عزیز تیمور حسینی، فرمانده پلیس راهور، در همان جلسه عنوان کردند که بالاخره ما قبول داریم که در بیش از ۹۰درصد حوادثی که اتفاق میافتد، شروع حادثه به هر حال ناشی از اشتباه انسان است.
وی ادامه داد: این اشتباهات میتوانند به دو شکل بروز پیدا کنند:۱. خطای غیر عمدی: مانند خواب آلودگی و خستگی.۲. خطای عمدی: مانند سرعتهای بالا یا سبقتهای نابجا.
وی افزود :بنابراین، ۹۰ درصد حوادث به رفتارهای انسانی مربوط میشود و در ۱۰درصد باقیمانده، عواملی مانند وضعیت راه و خودرو به عنوان عوامل تکمیلکننده پس از خطای انسان نقش دارند.
وی افزود:برای کاهش حوادث، هرچقدر بتوانیم راهها را بخشندهتر و ایمنتر کنیم و کیفیت خودروها را افزایش دهیم، قطعاً کمک خواهد کرد که رانندگان کمتر اشتباه کنند یا در صورت بروز اشتباه، عواقب آن کمتر باشد.
وی ادامه داد :تمام تلاش جامعه راهسازی کشور، مهندسین مشاور، پیمانکاران و همکاران ما در سازمان راهداری بر این است که با استفاده از منابع موجود، سطح ایمنی راهها را ارتقا دهند.
او بیان کرد: به عنوان فردی که ۲۷سال در مجموعه وزارت راه فعالیت کردهام و حدود ۲۵ سال به طور مستقیم روی ایمنی کار کردهام، به ویژه در دو سه سال اخیر، رویکرد فعلی نشان میدهد که ما در شرایط خوبی برای بهبود ایمنی راههای کشور قرار داریم.
قربانی توضیح داد:در دو دهه گذشته، ما هیچ برنامه عملیاتی برای بهبود ایمنی به صورت ملی نداشتیم. اما در قانون برنامه هفتم، مادهای لحاظ شده که به ما اجازه میدهد برنامه عملیاتی برای بهبود ایمنی تهیه کنیم و اعتبارات متناسب با آن پرداخت شود.
وی افزود:از اردیبهشت امسال، با ابلاغ ریاست جمهوری، ما صاحب یک برنامه عملیاتی برای بهبود ایمنی راهها خواهیم بود. این برنامه به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تکلیف میکند که برای ۵ سال آینده فعالیتهای مشخصی انجام دهد. همچنین، پلیس، استاندارد، جمعیت هلال احمر، اورژانس و مراکزی که کار فرهنگسازی انجام میدهند، نیز در این برنامه مشارکت خواهند داشت. این یک خبر خوب است که نقشه راه بهبود ایمنی ما در حال آماده شدن است.
وی ادامه داد:روز چهارشنبه هفته گذشته، شورای عالی هماهنگی و ایمنی حمل و نقل با ریاست دکتر عارف برگزار شد و در این جلسه هفت مصوبه مهم به تصویب رسید. به نظر من، این جلسه یک جلسه تاریخی بود.
او بیان کرد:یکی از مصوبات این جلسه به ارتقای ایمنی ناوگان حمل و نقل عمومی مربوط میشود. کمیسیون کشور بستهای از اقدامات بهبود ایمنی اتوبوسرانی کشور را تهیه کرده بود که در شورا مطرح شد و بر اجرای آن تأکید شد.
وی افزود: در این بسته، موضوع نوسازی ناوگان اتوبوسرانی به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. مشوقهای مالی برای شرکتهای حمل و نقل لحاظ شده است تا مشارکت آنها در اجرای ایمنی سفرها افزایش یابد.نظارت بر سفر رانندگان: شرکتهای حمل و نقل باید در مانیتورینگ سفر رانندگان مشارکت کنند تا ایمنی سفر به راننده محدود نشود.
قربانی توضیح داد:موضوع بعدی، ارتقای وضعیت کنترلهای فنی قبل از سفر است. همچنین، مقرر شده که پکیجهای آموزشی برای رانندگان و مسافران تهیه شود. برای مثال، در زمان سوار شدن به هواپیما، اطلاعرسانیهایی صورت میگیرد و قرار شد مشابه این روش، در اتوبوسها نیز قبل از شروع سفر، نکات ایمنی و حقوق رانندگان به مسافران اطلاعرسانی شود.
او بیان کرد:در کمیسیون ملی راه کشور، بررسیهایی انجام شد و مشخص شد که شاخص کشتهها به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور ما با سایر کشورها مقایسه شده و نتایج نشان میدهد که باید دو رویکرد مهم در رفتار رانندگی تغییر کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، در برخی کشورها، شاخص کشتهها به ۳ یا ۴ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است، در حالی که این عدد در کشور ما به ۲۴ یا ۲۵ رسیده است. این واقعیت نشان میدهد که مشکلات ما فقط به ایمنی خودروها و جادهها مربوط نیست، بلکه رفتار رانندگان نیز نقش مهمی دارد.