ناامنی در فرانسه افزایش یافت + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - موسسه تحقیقات اجتماعی SSA نتایج یک نظرسنجی تازه خود را منتشر کرده است که نشان میدهد احساس ناامنی در میان شهروندان فرانسه رو به افزایش است. ۷۲ درصد شرکتکنندگان اعلام کردهاند که هیچ جای فرانسه را امن نمیدانند؛ این رقم نسبت به نتایج بهار امسال دو درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال بیشترین میزان نارضایتی را از وضعیت امنیتی کشور نشان دادهاند. کارشناسان معتقدند این روند میتواند بازتابدهنده نگرانیهای جوانان از مسائل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی و همچنین تأثیر اخبار خشونت و جرایم در رسانهها باشد.