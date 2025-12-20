باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اخراج پرستار فرانسوی به دلیل پوشاندن موها در محیط کار + فیلم

یک پرستار فرانسوی به نام ماجدولین به دلیل پوشاندن موهای خود با کلاه در محل کار، از بیمارستانی در فرانسه اخراج شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش منابع رسمی، ماجدولین، کارکنان بیمارستانی در فرانسه، به دلیل استفاده از کلاه برای پوشاندن موهای خود از محل کار اخراج شد. مسئولان بیمارستان دلیل این تصمیم را رعایت قوانین بی‌طرفی مذهبی عنوان کرده‌اند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که فرانسه از سال ۲۰۰۴ پوشیدن روسری و نمادهای مذهبی در مدارس این کشور را ممنوع کرده است. کارشناسان حقوقی معتقدند پرونده‌هایی از این دست بار دیگر بحث‌های مرتبط با آزادی مذهبی، بی‌طرفی در محیط‌های عمومی و قوانین سختگیرانه فرانسه را در کانون توجه قرار داده است.

