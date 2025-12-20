اخراج پرستار فرانسوی به دلیل پوشاندن موها در محیط کار + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش منابع رسمی، ماجدولین، کارکنان بیمارستانی در فرانسه، به دلیل استفاده از کلاه برای پوشاندن موهای خود از محل کار اخراج شد. مسئولان بیمارستان دلیل این تصمیم را رعایت قوانین بی‌طرفی مذهبی عنوان کرده‌اند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که فرانسه از سال ۲۰۰۴ پوشیدن روسری و نمادهای مذهبی در مدارس این کشور را ممنوع کرده است. کارشناسان حقوقی معتقدند پرونده‌هایی از این دست بار دیگر بحث‌های مرتبط با آزادی مذهبی، بی‌طرفی در محیط‌های عمومی و قوانین سختگیرانه فرانسه را در کانون توجه قرار داده است.