نمایندگان قطر، مصر، ترکیه و آمریکا می‌گویند تلاش کرده‌اند نقشه راه مرحله دوم آتش‌بس غزه را ترسیم کنند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - میانجیگران آتش‌بس غزه، در بیانیه مشترکی که ساعتی پیش منتشر شده، حمایت خود را از تشکیل سریع «هیئت صلح» به همراه «دولت تکنوکرات فلسطینی» در غزه اعلام کردند؛ این دو هیئت وظیفه نظارت بر مدیریت غزه را بر عهده خواهد داشت. 

این بیانیه که پس از جلسه نمایندگان ترکیه، قطر، مصر و آمریکا در میامی منتشر شد، جزئیات کمی دارد و حاوی هیچ اعلامیه جدیدی نیست.

در بیانیه مشترک آمده است که چهار نماینده «برای بررسی اجرای مرحله اول آتش‌بس غزه و پیشبرد مقدمات مرحله دوم» دیدار کردند. 

میانجیگران می‌گویند که در جلسه خود، «بر ایجاد یک نهاد حاکم در غزه تحت یک مرجع واحد برای محافظت از غیرنظامیان و حفظ نظم عمومی تأکید کردند.» به نظر می‌رسد این عبارات اشاره‌ای به دولت تکنوکرات فلسطینی است که هنوز تشکیل نشده است.

میانجیگران همچنین می‌گویند که «تسهیل تجارت، توسعه زیرساخت‌ها و همکاری در زمینه انرژی، آب و سایر منابع مشترک» را مورد بحث قرار داده‌اند و گفته‌اند که این امر «برای بهبود غزه، ثبات منطقه‌ای و رفاه بلندمدت ضروری» خواهد بود.

این مذاکرات امروز با حضور استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، محمد عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر، رئیس سازمان اطلاعات مصر و هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه برگزار شد.

منابعی که در این گفت‌و‌گو‌ها حضور داشتند، می‌گویند که پیشرفت اندکی حاصل شده است. این منبع می‌گوید پیشرفت در مرحله دوم آتش‌بس مستلزم مصالحه بر سر خروج ارتش صهیونیستی از غزه و خلع سلاح حماس است.

منبع: رویترز

ونزوئلا: توقیف نفتکش توسط آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند