باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش منابع رسمی، یک قطار سریعالسیر در شمالشرق هند با گلهای از فیلها برخورد کرد که در نتیجه آن هفت فیل جان خود را از دست دادند و یک بچه فیل زخمی شد. این برخورد شدید موجب خروج موتور و پنج واگن قطار از ریل شد و خسارات قابل توجهی به بدنه قطار وارد کرد.
مسئولان راهآهن هند اعلام کردهاند که تیمهای امدادی سریعاً برای کمک به مصدومان و بررسی علت حادثه به محل اعزام شدند. کارشناسان حفاظت از حیاتوحش نیز هشدار دادهاند که تلاقی مسیرهای حیوانات وحشی با خطوط ریلی در مناطق شمالشرق هند، خطرات جدی برای حیات وحش ایجاد میکند و نیازمند تدابیر پیشگیرانه است.